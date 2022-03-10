عاجل:- ننشُر أسعار البنزين فى السعودية لشهر  مارس 2022 من aramco اليوم الجمعة 11/3/2022

عاجل:- ننشُر أسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل وراء التعرف على تلك الأسعار المقرر على ان يتم الاعلان عنها رسمياً من قبل شركة ارامكو المقررة على ان يتم العمل على تطبيقها لمدة شهر من تاريخ الإعلان، على ان نوافيكم على غرار هذ الامر اخر تحديثات الشركة من قبل موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس

اشارت المصادر الرسمية التابعة لشركة أرامكو على ان أسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 سيتم الاعلان عنها اليوم الموافق ميلادياً 10 مارس لعام 2022، على ان تشير التوقعات الى ان اسعار مواد البترول من المتوقع ان تشهد ارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالمياً، على ان من المخطط على ان يتم الاعلان عن الاسعار الجديد بعد لحظات من الآن، مما زاد إلى حد كبير مؤشرات البحث سواء فى المملكة او حول العالم لأجل التعرف على اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية كون تعد المملكة العربية السعودية واحدة من اكبر دول العالم الناتجه للمواد البترولية، على ان تتولى شركة ارامكو مسؤولية مراجعة الأسعار وتطبيق المراجعة الدورية لأسعار مواد البترول والطاقة فى اليوم العاشر من كل شهر بعد ان كانت مراجعة أسعار البترول مراجعة تحدث كل ربع سنوي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

نستعرض مع حضراتكم الان الاسعار الموجودة فى الاسواق السعودية الخاصة باسعار البنزين حيث حتي الان لم يتم الإعلان رسمياً باسعار شهر مارس من قبل ارامكو لتأتي أسعار الشهر الماضي على النحو التالي:-

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

على ان من المخطط على ان يتم الاعلان عن أسعار شهر مارس على ان تطبيق فى جميع محطات الوقود والطاقة اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من مارس