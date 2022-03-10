نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تُعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 وتحدد تسعيرة بنزين 91 و95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عمليات البحث عن أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 بعد مراجعة شركة أرامكو السعودية الشهرية، حيث احتلت محركات البحث وبشكل قوي لكي يتمكن المواطنين من معرفة آخر التطورات في اسعار البنزين، حيث تعمل الشركة علي تعديل أسعار البنزين الجديدة من أجل مراجعة الأسعار في المملكة بشكل دوري، وذلك لخفض تأثيرات المستهلك بالتذبذبات التي تنتج عن تحديث أسعار التصدير العالمية، وفيما يلي نستعرض معكم ونوضح تفاصيل سعر البنزين وتحديد قيمة 91 و95.

أرامكو تُعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

وفي معظم الأحوال هناك توقعات عالمية بارتفاع اسعار البنزين في السعودية هذا الشهر بالتزامن مع الاحداث العالمية المشهودة بسبب الحرب بين اوكرانيا وروسيا، والتي تسببت بشكل أساسي في ارتفاع اسعار النفط العالمي، وخاصة أن روسيا من الدول الأولي في تصدير المنتجات البترولية، وفي هذا السياق ولا يفصلنا حتي الآن سوي ساعات قليلة من أجل الاعلان عن نتيجة الاجتماع الشهري لشركة أرامكو السعودية، والذي يهتم علي أثرها عدد كبير من المواطنين لمعرفة أخر التطورات في أسعار النفط في السعودية وبشكل عالمي.

سعر البنزين لشهر مارس 2022

ويمكن لأصحاب محطات الوقود والمستهلكين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مُتابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهريّ عبر الرابط التالي: شركة أرامكو السعودية، ويمكن القول أن أسعار البنزين المعمول بها حالياً في السعودية هي علي النحو التالي، سعر البنزين من نوعية 91 سجل 2.18 ريال سعودي، كما سجل سعر البنزين 95 سعر 2.33 ريال سعودي، أما عن سعر الديزل بـ 0.63 ريال سعودي، بالإضافة إلي سعر غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال سعودي، بينما سجل سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي وذلك وفقاً لاسعار البنزين في شهر فبراير، وحتي وقت إعلان أسعار البنزين الجديدة تابعونا.

وأخيرا وبعد طول إنتظار تم الاعلان عن أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022، والتي تم التأكيد علي ثبات الاسعار بدون أي تغيير عن الشهر الماضي، علي ان تتحمل الحكومة اي زيادات اخري، لتخفيف الحمل علي المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهو ما أشاد به رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.