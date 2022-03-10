نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2022 في 5 دقائق فقط في المقال التالي
شحن شداد ببجي والطريقة البسيطة الخاصة بها يبحث عنها الكثير من مستخدمي لعبة ببجي من كل أرجاء العالم، كما أن تكون في اللعبة باسم “رويال بلاس” التي تكون بشكل نقود، ومن الممكن من خلالها تقوية كل من الأسلحة والملابس وشخصية المستخدم وغير ذلك، لذلك يبحث مستخدمي اللعبة عن الطرق البسيطة والسليمة التي يمكن شحن الشدات من خلالها، وتجنبهم للمواقع الاحتيالية.
شدات ببجي 2022
يرغب مستخدمي لعبة ببجي في حصولهم على شدات اللعبة وهذا بسبب أن:
- اللعبة تعتبر من إحدى أهم الأشياء المتواجدة في لعبة ببجي، وكذلك هي المسؤولة عن كل التطويرات التي تحدث لشخصية المستخدم في اللعبة.
- إذا كان المستخدم يرغب في شراء أي شيء باللعبة، لذا لا يمكنه فعل ذلك إذا لم يتوافر شدات، حيث يمكن قيامه بتطوير السيارة والسلاح والملابس التي يستخدمها بالهيئة التي يريدها عن طريق تلك الشدات.
- إذا كان مستوى اللاعب صغيرًا عن غيره فدائمًا يكون حريصًا من أجل وصوله لمستوى أفضل وأحسن يسمى “آر بي”، وهو أقوى وأروع مستوى يقوم اللاعب بقيادة الطائرة باللعبة، ويمكن أن يكون من المحترفيين، فيتم وصوله إلى ذلك المستوى عن طريق استخدام الشدات من خلال الترقية.
- اللاعبين لديهم الكثير من المهمات من الواجب القيام بها وإنجازها بسرعة عن طريق تلك الشدات، وهذا بسبب أنها تساعد وتساهم لفتح هذه المهام بسرعة، فعند انتهاء تلك المهام يتم فتح موسم آخر.
خطوات شحن ببجي
يتواجد البرنامج في متجر بلاي ويسمى به شحن الشدات، والذي يمكن الوصول إليه من winfree unlimited pu، وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات التالية، وهي كالتالي:
- يدخل المستخدم إلى اللعبة، وبعدها وصوله لمنطقة معينة في اللعبة تسمى “الحدث”، ثم اختيار كلمة “Daily Batties”.
- يظهر الكثير من الإعلانات يجب أن يقوم الشخص بمشاهدها بالكامل، وعدم الضغط على كلمة تخطي، حتى لا يحدث مضياع لفرصته من أجل الحصول على هذه الشدات.
- عند انتهاء مشاهدة كل الإعلانات، يظهر عدة الشدات الذي قام الشخص بالحصول عليها بمقابل رؤيته لكل الإعلانات في البرنامج.
- يحصل وينال المستخدم على تلك الشدات بالتطبيق من خلال مشاهدة الإعلانات المتواجدة باللعبة، ثم ينال الكثير من الشدات بعد ذلك.
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