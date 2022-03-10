نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف الان اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 الجديدة المعلنُة رسمياً من ارامكو Saudi Aramco اليوم 11/3/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعرف الان اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 المعلنُة رسمياً من ارامكو نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث يترقب عدد كبير من السادة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية اسعار البنزين ومواد الطاقة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بناءً على الظروف والأوضاع الراهنة بالمملكة العربية السعودية

اعرف الان اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022

تسود حالة من الترقب كبيرة لأجل التعرف على اجدد اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، حيث من المخطط على ان تبدأ شركة أرامكو بالاعلان عن الاسعار الجديدة وسط مخاوف كبيرة على تعديل الاسعار الى اسعار جديدة مرتفعة بعد ان باتت الحكومة السعودية بالعمل على تثبيت اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية عدة أشهر بعد قرارات الحكومة السعودية على تحمل نفقات الزيادة التي تحدث على تعديلات أسعار البنزين لتحمل جزء من أعباء المواطنين، الامر الذي زاد من فضول البعض لأجل التعرف على اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث من المتعارف عليه على ان يتم تحديث اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية في اليوم العاشر من كل شهر، لذا سنوافيكم لحظة بلحظة بكل ماهو جديد عن اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية إلى ان يتم تعديل تعريفتها

اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية

نتابع الان ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية الغير معدلة والمخطط على ان يتم تعديلها بعد ساعات قليلة من الآن لبدء على تطبيق جميع الأسعار الجديدة فى الاسواق السعودية لمدة شهر الى ان يعاد من جديد تعديل الاسعار الخاصة بالبنزين بالاسواق السعودية لتأتي اخر تحديثات ارامكو على النحو التالي:-

سجل سعر البنزين 91 في السعودية على نحو 2.18 ريال سعودي.

سجل سعر بنزين 95 في السعودية على نحو 2.33 ريال سعودي.

كما سجل سعر الكيروسين قيمة 0.70 ريال سعودي.

وجاء سعر غاز البترول المسال قيمة 0.75 ريال سعودي.

في حين وصل سعر الديزل إلى 0.63 ريال سعودي.

على ان من المخطط على ان يتم تعديل الاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلى الى الاسعار الجديدة التي سيتم الإعلان عنها من قبل ارامكو بعد قليل على ان يتم تطبيقها بدءً من صباح يوم الغد

تحديثات اسعار البنزين

علماً على ان شركة ارامكو هي التي ستتولي مسؤولية الاعلان عن اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، على ان يتم الاعلان عن اسعار البنزين بشكل شهري من قبل الشركة فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر على نحو نوافيكم حوله كافة المستجدات المطروحة من قبل موقعكم الاخباري ثقفني نيوز