مؤسسة محمد بن راشد الخيرية وطريقة طلب مساعدة مالية وشروط الحصول علي الدعم

مؤسسة محمد بن راشد الخيرية هي من أهم المؤسسات الرائدة في عالم المساعدات الإنسانية ومساعدة جميع الأطياف والأديان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إنشاء المؤسسة في عام 1997 ميلادية، بناء علي قرار من الأمير الراحل الشيخ مكتوم بن راشد رحمة – الله والهدف من إنشاء هذه المؤسسة هو مساعدة الفقراء والمحتاجين في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، قد قامت المؤسسة بالإعلان عن إنشاء موقع إلكتروني خاص بها حتي يتمكن المواطنين المستحقين من التسجيل في الموقع لطلب مساعدات مالية، وتقدم المؤسسة مساعدات عينية كبيرة للعديد من الدول التي تعاني من الفقر والجفاف، كما تساعد مخيمات النازحين في الدول الإفريقية الفقيرة مثل أثيوبيا وأوغندا وغيرها، وقد قامت المؤسسة في الفترة السابقة بعمل حملة كبيرة وصلت الي 100 مليون وجبة بتكلفة عشرين مليون درهم أماراتي لإطعام عشرين دولة من غانا الي باكستان ضمن مبادرة مكافحة الإرهاب.

مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وقد تم الإشارة إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي الدعم المالي أو العيني من المؤسسة وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لدية رقم خاص به وان يكون الهاتف المستخدم لنفس الشخص.

رب الأسرة هو من يمكنه طلب مساعدة مالية.

يتم ارفاق صورة من بطاقة الهوية الاماراتية للمواطن.

ارفاق صلاحية تصريح الإقامة للوافدين.

يجب أن تكون الأوراق المطلوب إرسالها ملونة وسارية المفعول والصلاحية.

لن يتم قبول طلب التسجيل في حالة عدم ارفاق جميع الأوراق المطلوبة.

الولادة ليست جزءاً من المساعدة الطبية.

يتم الرد علي طلبات القبول في مدة لا تزيد عن أسبوعين.

مؤسسة محمد بن راشد الخيرية وطريقة التسجيل

من خلال المقال يمكنك التعرف علي ملف منحة البطالة في الجزائر، أما عن التسجيل فقد قامت المؤسسة بالإشارة الي انه يجب علي الراغبين في الحصول علي الدعم المالي أو العيني اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهل من خلال الموقع الالكتروني الرسم الخاص بالمؤسسة وهي كالتالي: