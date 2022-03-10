الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية فى محافظة مأرب

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس العمليات فى المنطقة العسكرية السابعة اليمنى العميد الركن منصور الزافنى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - " إن مجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع فى الجبهة إلا أن الجيش اليمنى كان لها بالمرصاد"، مؤكداً سقوط عدد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش اليمنى.
وأضاف الزافنى أن مدفعية الجيش اليمنى قصفت تجمعات متفرقة للمليشيا الإيرانية فى محيط الجبهة، وألحقت بها خسائر فى العتاد والأرواح.
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