وزير النقل الفرنسى يؤكد دعم بلاده للبنان فى قطاعات الموانى والنقل والمطار

جدة - نرمين السيد - أكد الوزير الفرنسى المكلف بالنقل جان باتيست دجيبارى أن هدف زيارته للبنان اليوم هو تأكيد دعم فرنسا للبنان فى الوقت الحالى والمستقبل فى قطاعات عدة كالموانى والنقل والمطار، مشددا على أن تفعيل التعاون بين البلدين سيزداد.





جاء ذلك فى تصريحات له خلال توقيع اتفاقية لإدارة محطة الحاويات فى ميناء بيروت وتشغيلها وصيانتها بين المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار ميناء بيروت عمر عيتانى وممثل عن شركة CMA-CGM الفرنسية، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى ووزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى الدكتور على حميه وسفيرة فرنسا آن جريو. من جانبه، أكد ميقاتى أن العقد يشمل إدارة مبنى الحاويات وتشغيله وصيانته، مؤكدا سعادته بالتعاون مع شركة من الشركات الأولى فى العالم فى هذا المجال. وأشار إلى أن وزير النقل اللبنانى بحث مع نظيره الفرنسى اليوم موضوع مطار بيروت الدولى وإعادته الى مستوى المطارات الدولية، بعدما أصيب خلال الفترة الماضية بأمور عدة جعلت مستواه ليس كما يتمنى لبنان، من حيث المبنى والمنشآت العادية.

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