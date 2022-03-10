سيناتورة إيطالية تطالب أوروبا بفتح مظلة مالية لاستيعاب العقوبات الروسية

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ الإيطالى، آنّا ماريا بيرنينى اليوم الخميس إنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى أن يفتح مظلة مالية جديدة لاستيعاب صدمة العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسى على خلفية الحرب مع أوكرانيا.





وقالت السيناتورة الإيطالية -فى تصريحات متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) فى نسختها العربية- إن "العقوبات الاقتصادية تعتبر سيفا ذا حدين، فهى تؤذى كلا الطرفين، الطرف المفروضة عليه والطرف الذى فرضها كذلك". وأوضحت أنه نظرا لأن إيطاليا تعانى من العواقب الاقتصادية المترتبة بالفعل على الفشل بتحقيق الاستقرار فى ظل التعافى الهش بعد وباء كوفيد 19، فإيطاليا نفسها فى حالة حرب، ومع ذلك، فإن العقوبات هى الطريقة الوحيدة للحيلولة دون تصعيد الصراع الحالى بين روسيا وأوكرانيا. وأوضحت بيرنينى أن الأمر متروك -حاليا- للاتحاد الأوروبى لفتح مظلة مالية كبيرة أخرى لحماية العائلات والشركات من آثار هذه الأزمة الجديدة وحماية المحافظ الإيطالية الاستثمارية.

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