الرئيس الأوكرانى: بعد انتصارنا سنعيد بناء كل ما دمرته الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف -نقلا عن وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن زيلينسكى- "بعد الحرب، بعد انتصارنا، سنعيد بناء كل شيء دمره العدو. بشكل سريع جدا. وجودة عالية جدا. سيتم إنشاء برنامج دولة خاص لكل مدينة متضررة. لإعادة البناء. لقد وجهت الحكومة بالفعل لبدء التنمية".
وتابع زيلينسكى: "تشيرنيهيف وسومى وأوكتيريكا وجيتومير وإيزيوم وماريوبول وجميع المدن التى أتى إليها الشر لن ترى أثرا للغزو الروسى. أفضل المهندسين المعماريين. أفضل الشركات. أفضل المشاريع. لكل مدينة!".
واستشهد الرئيس بمثال خاركيف، التى تعانى حاليا من أسوأ المعاناة، واصفا الدمار بأنه الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
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