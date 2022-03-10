عاجل استعلم عن نتائج الطلاب في نظام نور بدون رقم سرى بتلك الخطوات

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب وقد أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إعلان النتائج الخاصة بالطلاب باستخدام رقم الهوية، وذلك من خلال نظام نور وسوف يتم هذا الأمر بعدما ينتهي المعلمين من التصحيح ورصد الدرجات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني، ويستطيع الطالب وولي الأمر معرفة واستخراج من خلال بعض الخطوات البسيطة باستخدام رقم الهوية.

كيفية استخراج النتائج باستخدام رقم الهوية من خلال نظام نور

يستطيع الطالب وولى الأمر الدخول إلى نظام نور عن طريق رقم الهوية كتابة رمز التحقق من دون أن يتم كتابة كلمة السر واسم المستخدم، وذلك عندما يتعرض هذا الشخص للنسيان رقم السر حيث يستطيع ولي الأمر أن يدخل على نظام نور عن طريق رقم الهوية فقط و يستعلم عن نتائج الاختبارات من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:

يجب الدخول أولا على نظام نور.

وبعد ذلك يتم كتابة الاسم وكلمة المرور ورقم الهوية والضغط على بوابة نفاذ عندما ينسى المستعلم كلمة السر.

وبعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق أو الرمز المرئي.

ويتم تحديد اسم الطالب ويختار المستعلم نتائج الاختبارات.

ويستطيع المستعلم أن يطبع النتيجة أيضاً بكل سهولة من خلال هذا الموقع.

نبذة عن نظام نور

يعتبر نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية وقد أطلقته وزارة التعليم لكل الطلاب في السعودية، حيث يقدم هذا النظام الكثير من الخدمات لأولياء الأمور والطلاب حيث يساعدهم في معرفة النتائج والكثير من الأشياء الأخرى من خلال هذا النظام، كما يساعد نظام نور أيضاً الكادر التعليمي في الكثير من الخدمات من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

إجازة الترم الثاني

سوف تبدأ إجازة الترم الثاني يوم الخميس الموافق يوم 16 من شهر مارس وزوجه استعمال هذه الإجازة حوالي 10 أيام وتعرف هذه الإجازة باسم الإجازة الفصلية، حيث يستطيع الطالب أن يستمتع بوقت الفراغ الخاص به خلال هذه المدة قبل العودة إلى الترم الثاني واستكمال الدراسة، وسوف يبدأ الترم الثاني يوم 20 من شهر مارس وهذا هو الترم الأخير في العام الدراسي الحالي وسوف يتم عودة النظام الحضوري في هذا الترم الدراسي، وأصبحت أيام الدراسة الفعلية أطول من قبل بعد تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول.