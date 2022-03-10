نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تنشر اسعار البنزين لشهر مارس 2022 الرسمية ليوم الجمعة 11/3/2022 فى كل محطات الوقود في المقال التالي
اسعار الوقود والبترول فى المملكة العربية السعودية مقدمة من شركة ارامكو حيث تم الاعلان بشكل رسمى عن اسعار البنزين والوقود من المملكة العربية السعودية من قبل شركة ارامكو الوطنية والتى تعتبر هى المسئول الرسمى عن انتاج الوقود والبترول وتحديد سعره وتوزيعه داخل وخارج المملكة العربية السعودية ويتم الاعلان عن اسعار الوقود بشكل رسمى بشكل محدث شهريا فى اليوم العاشر من كل شهر ويتم الاعتماد رسميا الاسعار فى كل محطات الوقود فى يوم الحادى عشر شهريا لمدة شهر واحد فقط وتعتبر اسعار الوقود والبترول فى المملكة العربية السعودية من اهم الموضوعات التى يبحث عنها العديد من فئات الشعب السعودى حيث يعتبر البترول والوقود هو المصدر الاساسى لكسب الاموال فى المملكة العربية السعودية واليكم الان قائمة بالاسعار الرسمية للوقود والبترول عبر موقعكم ثقفنى نيوز .
اسعار البنزين لشهر مارس 2022 فى السعودية
تم الاعلان بشكل رسمى عن اسعار الوقود والبترول فى المملكة العربية السعودية بعد اعتمادها من قبل وزارة البترول فى السعودية حيث يتم تحديد الاسعار من قبل شركة ارامكو ومن ثم يتم عرضها على وزارة البترول والطاقة فى المملكة العربية السعودية من اجل المراجعة على اسعار واعطاء الموافقة الرسمية عليها ثم يتم الاعلان عنها وتطبيقها وسوف نعرض لكم الان قائمة باسعار البترول والوقود الجديدة من شركة ارامكو .
- سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.
- بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.
- سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.
- سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.
- سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.
ردود الافعال علي الاسعار الجديدة للبنزين فى السعودية
جاءت ردود الافعال على قائمة الاسعار الجديدة للبنزين والوقود من قبل شركة ارامكو بالغضب الكبير من العديد الفئات للشعب السعودى حيث اعترض العديد عن تلك الاسعار خاصة انه يوجد زيادة كبيرة مقارنة بشهر فبراير الماضى فيما جاءت التوقعات بثبات تلك الاسعار فى شهر مارس الحالى واعلن مصدر مسئول فى شركة ارامكو انه يتم تطبيق الاسعار وفقا لاسعار الوقود العالمية وان الشركة تحرص على عدم وضع زيادة كبيرة فى الاسعار مراعاة لاحوال فئات الشعب فى المملكة العربية السعودية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارامكو تنشر اسعار البنزين لشهر مارس 2022 الرسمية ليوم الجمعة 11/3/2022 فى كل محطات الوقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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