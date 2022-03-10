ارامكو تعلن سعر البنزين لشهر مارس 2022 المطبق يوم الجمعة 11/3/2022 … سعر بنزين 91 و 95 فى السعودية

سعر البنزين لشهر مارس 2022 أرامكو السعودية، تستعد شركة أرامكو السعودية اليوم في إعلان تسعيرة البنزين الجديدة وسط مخاوف وقلق من ارتفاع أسعار البنزين من قبل المواطنين وذلك بعد ارتفاع الأسعار عالمياُ بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة الطلب على البترول والنفط عالميا، وتقوم الحكومة السعودية وشركة أرامكو وهو أكبر شركة لتصدير النفط في الشرق الأوسط والسعودية، بمراجعة أسعار النفط كل شهر ورطه بالأسعار العالمية ويتم إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس اليوم 10 مارس 2022، ويتم تطبيق الزيادة الجديدة بداية من الغد في جميع محطات الوقود، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية أسعار البنزين في السعودية مارس 2022

سعر البنزين لشهر مارس 2022 أرامكو السعودية

تقوم الشركة الرائدة في مجال تصدير النفط شركة أرامكو السعودية بعمل مراجعة شهرية بمشاركة الحكومة السعودية لتعديل أسعار البنزين في السعودية، ويتم اعتماد الأسعار الجديدة للبنزين من قبل الحكومة لتطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين في اليوم التالي 11 مارس 2022، وأعلنت الشركة في وقت سابق أن أسعار البنزين ستشهد ارتفاعاً بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا واهتمام الدول بطلب استيراد البترول بصورة وزيادة الطلب الفترة الماضية، وأعلنت لجنة الطاقة بالمملكة العربية السعودية أن الأسعار في البنزين ستشهد ارتفاعاً خلال الأيام القادمة بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة مارس 2022

يتم مراجعة أسعار البنزين والإعلان عن أسعار البنزين لشهر مارس 2022 اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2022، على أن يتم اعتماد التسعيرة الجديدة للبنزين في السعودية من قبل الحكومة وتطبيق الأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود في اليوم التالي الجمعة 11 مارس 2022، لمدة شهر من تاريخه، ويتم الان العمل على تسعيرة البنزين لشهر فبراير للساعات القليلة القادمة قبل الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية

سعر لتر بنزين 91 : 1.18 ريال سعودي .

سعر لتر البنزين 95 : 2.33 ريال سعودي .

قيمة سعر لتر الديزل : 0.63 ريال سعودي .

سعر لتر الغاز الطبيعي: 0.75 ريال سعودي

على ان يتم الاعلان عن تسعيرة البنزين الجديدة من ارامكو بعد لحظات قليلة من الان على نحونستعرضه ونتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.