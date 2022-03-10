كم سعر البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 || اسعار البنزين فى السعودية بعد تعديلات ارامكو يوم الجمعة 10/3/2022

كم سعر البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 || اسعارالبنزين فى السعودية بعد تعديلات ارامكو نوافيكم بها الآن حيث من المخطط على ان تبدأ شركة أرامكو رسمياً على أسعار البنزين ومشتقاته اليوم الموافق ميلادياً 10/3/2022 على ان يتم البدء على تطبيق الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين اعتباراً من صباح يوم الغد على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

كم سعر البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022

تعمل شركة ارامكو حالياً من أجل تعديل أسعار البنزين الخاصة بشهر فبراير استعداداً لبدء تطبيق اسعار شهر مارس المقرر على ان يتم العمل بها شهراً من الآن ، حيث يتزايد مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على اجدد اسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية، حيث يصادفنا اليوم موعد التعديل الرسمي لأسعار الوقود والطاقة حيث تعمل أرامكو على تغيير تعريفة البنزين فى مساء يوم العاشر من كل شهر، لذا نبدأ الان فى استعراض آخر تعديلات الشركة لأسعار البنزين بالاسواق السعودية

آخر تحديثات أسعار البنزين فى السعودية

شركة ارامكو فقط هي المسؤول الوحيد عن تعديل أسعار البنزين والطاقة بشكل شهري، حيث يتم الاعلان عن الاسعار الجديدة للبنزين فى اليوم العاشر من شهر على ان يتم البدء على تطبيق الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين اعتباراً من صباح يوم الحادي عشر من شهر أي اليوم التالي من تاريخ الاعلان، على ان يتزايد مؤشرات البحث على جوجل إلى حد كبير وملحوظ لأجل التعرف على اجدد اسعار البنزين فى السعودية التي تم الإعلان عن تعديلها مؤخراً فى شهر فبراير لتأتي على النحو التالي:-

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

على ان من المخطط على ان يتم تطبيق تعريفة الأسعار الجديدة للبنزين بعد ان يتم الكشف على الأسعار المعدلة التي لم يتم الاعلان عنها حتي الحالية، على ان نتابع ونستعرض على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك الأسعار