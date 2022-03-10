نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر لتر البنزين في امريكا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التعرف على أسعار البنزين هو شيء بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يستخدموها، وكذلك الشركات التي تتأثر بالأحوال الاقتصادية، فالكثيرون قد بدئوا بالتساؤل عن كم سعر لتر البنزين في أمريكا لهذا العام 2022، ولاسيما بعد أن أصبح سعر البنزين بأرقام قياسية، ولقد تصاعدت الأحداث السياسية بين روسيا وأوكرانيا، وقد زادت أسعار البنزين بكثير من دول العالم، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال من موقعنا ثقفني سنشرح لكم جميع المعلومات الهامة التي تلزم لمعرفة هذا الأمر.

كم سعر لتر البنزين في أمريكا

إن سعر لتر البنزين قد وصل بأمريكا إلى 1.095 دولاراً أمريكياً، وبالتالي فإن غالون البنزين قد وصل حتى 4.14 دولارات أمريكية ولوحظ أنه قد سجل أرقام قياسية بعد الرقم الذي كان به خلال شهر يوليو 2008 عندما قد وصل سعر الغالون 4.11 دولاراً أمريكياً، فهناك فارق بالنسبة للأسعار بين الدول الغنية إذا ما تم مقارنتها بالدول الفقيرة، وكذلك هناك فارق بين الدول التي تصدر النفط والدول التي تستورده فلقد سجل أعلى سعر بهونج كونج وصله حوالي 2.747 دولار أمريكي وهذا للتر ثم بعد ذلك النرويج 2.349، أما الحد الأدنى تم تسجيله بفنزويلا 0.025 دولار للتر، وليبيا قد وصل فيها أيضاً سعر اللتر 0.033 دولار أمريكي.

سعر لتر البنزين على المستوى العالمي

إن سعر لتر البنزين بالشكل العالمي مختلفة تماماً من دولة لأخرى، وهل الدولة مصدرة للست أم أنها مستوردة، وهل الدولة مستواها عالى وغني أم أنها فقيرة، وإليكم الجدول سيوضح المعلومات التي تريدون معرفتها حول هذا الأمر وهو كالآتي:

سعر لتر الديزل بأمريكا

إن سعر لتر الديزل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 1.061 دولار أمريكي، أما عن غالون الديزل وصل حتى 4.016 دولار أمريكي في متوسط السعر فاللتر العالمي للديزل أصبح 1.59 دولار، لأن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا قد أثرت بشكل ملحوظ على سعر الغاز وكذلك النفط، وإلى الآن لم يستطيع أحد أن يتوقع ما سيحدث خلال الفترات القادمة وسيظل سعر لتر الديزل وكذلك البنزين بهذا الشكل المرتفع بالنسبة لدول أمانة سينخفض بعد حل الأزمة، فهناك بعض الدول قد يرتفع بها السعر بشكل كبير وهناك بعض آخر سعر البنزين والديزل بها أقل من المتوقع حتى مع الأزمة.