الان اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 اليوم الخميس 10/3/2022 المطبقة في جميع محطات الوقود من ارامكو

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 اليوم الخميس 10/3/2022 المطبقة في جميع محطات الوقود والطاقة نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث سيبدأ اعمال تطبيق اجدد اسعار البنزين من شركة أرامكو اعتباراً من صباح يوم الغد، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك الاسعار الان

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022

تبدأ شركة أرامكو بالإعلان عن أسعار البنزين فى السعودية الجديدة بعد لحظات قليلة من الآن، حيث يجري الآن الاعمال الاخيرة على المراجعة الدورية الشهرية استعداداً للاعلان عن اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية المخطط على ان يتم تطبيقها رسمياً لمدة شهر من الآن على مستوى جميع المحطات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الواردة حيال تلك الاسعار حيث ان اسعار البنزين تخضع لسياسة خاصة من خلالها يتم الإعلان عن اجدد اسعار مواد البترول والطاقة داخل المملكة العربية بشكل يتناسب مع الأوضاع الراهنة فى الأسواق السعودية، حيث تسود حالة من القلق والتوتر وراء التعرف على اجدد اسعار مواد البترول داخل المملكة العربية السعودية، حيث أكدت شركة أرامكو على ان نتائج المراجعة الدورية الخاصة بأسعار البنزين سيتم الإعلان عنها بعد لحظات قليلة من الآن استعداداً لتطبيق نتائجها اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11/3/2022

جدول أسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس

ساعات قليلة من الآن على تطبيق اسعار البنزين الجديدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تستمر حتي الان الاسواق السعودية بالعمل بالاسعار الاخيرة التي تم الإعلان عنها فى شهر فبراير الماضي والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

على ان لم يتم الاعلان عن اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية على ان يستمر العمل حتى اللحظة الحالية بالاسعار السابق لنا ذكرها بالأعلى قبل تطبيق سياسة التطبيق المخطط على ان يتم العمل بها اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11 مارس لعام 2022