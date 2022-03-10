رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال من وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 والرابط المفعل للاستعلام عنها من أهم الموضوعات التي يتم البحث عليها بشكل كبير في الفترة الحالية من قبل جميع الطلاب والطالبات بالعراق، بعد أن قام الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية الفعال عبر شبكة الإنترنت، قامت بوضع العديد من الضوابط والمعايير التي يجب أن تنطبق على جميع الطلاب حتى يستطيعوا الدخول للجامعات المختلفة بالعراق، بالإضافة للقيام بتحديد القيمة المالية التي يلتزم الطالب بسدادها للجامعات العراقية والتي أقرت عليهم هذا العام الدراسي على جميع الطلاب والطالبات، حتى أن يتمكنوا من القيام بكافة الاختبارات المطلوبة منهم بشكل صحيح وعلى أن يتم مراجعتها بشكل دقيق للغاية قبل البدء في التقديم على القبول الموازي.

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

في ظل الاهتمامات العظيمة من قبل الدولة العراقية بشكل مستمر لتطوير العملية الأكاديمية لجميع الطلاب والطالبات بالعراق، تمكنت وزارة التربية والتعليم من إرسال جميع الطالبات لكافة الجامعات التي تتواجد في محافظات ومناطق العراق المتنوعة، سواء كان جامعات خاصة أو جامعات حكومية، وعلى أن يتم من خلال إضافة جميع البيانات المتعلقة بذلك العام على أن تكون بهيئة ملفات بي دي إف، وقد أتاحت الوزارة رابط إلكتروني رسمي مفعل حتى يستطيع الطلاب والطالبات من التعرق على جميع النتائج الخاصة بهم وهم بداخل المنزل حتى يسهل على الطلاب القيام بأداء الاختبارات المقررة على كافة الطلاب، واهتمت على أن تقوم بأداء جميع الاختبارات على كافة الطلاب، واهتمت على أن تقوم بهذا في ظل هذه الظروف العصيبة التي يتعرض لها العالم بظل انتشار فيرس كورونا المستجد، حتى يحمي الطلاب والطالبات من خطر انتشاره بين الطلاب وهيئة التدريس.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي