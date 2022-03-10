إطلاق هاتف Honor 8X قريباً تعرف علي أسعار هاتف Honor 8X بالسعودية

إطلاق هاتف Honor 8X قريباً من الشركة المنتجة بمواصفات قوية وأسعار في متناول الجميع . حيث سيأتي هاتف Honor x8 بتقنية حديثة توضع بالهاتف لأول مرة وهي تقنية Honor Ram Turbo . كما تمثل تلك التقنية في مواصفات هاتف هونر 8X Max ثورة صناعية جديدة في الهواتف الذكية . كذلك بجانب أن هاتف Honor 8X Max يأتي ضمن سلسلة هواتف Honor X ذات التقنية المتقدمة في الأداء بمستوي أعلي في الهواتف النقالة . كما أن التقنية الجديدة في هذا الهاتف ستمنح مستخدميها القدرة علي الاستمتاع بكامل مواصفات الهاتف . المتعلقة بأداء اللعب في الألعاب المختلفة داخل الهاتف وفي مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي أسعار هاتف Honor 8X بالسعودية والمواصفات الخاصة بالهاتف الجديد .

إطلاق هاتف Honor 8X بمواصفات قوية في كافة سلسلة الهاتف الجديد

يطرح هاتف Honor 8X الجديد كلياً بخاصية تشغيل العديد من التطبيقات في آن واحد بجانب الاحتفاظ بمعدلات كفاءة عالية . وقت تشغيل تلك التطبيقات كما أن هاتف Honor x8 ستبقي كافة التطبيقات بنفس حالتها الحالية . المعتاد عليها ويمكن لكافة مستخدمي Honor 8X أن يستأنفوا العمل علي تلك التطبيقات حيث توقفوا وذلك في حالة . أنه ما تم الانتقال من تطبيق لآخر في جوال Honor 8X كذلك تأتي تقنية Honor Ram Turbo تم تجهيزها داخل الهاتف . بمجموعة من المميزات بشكل استثنائي تعكس كفاءة الهاتف بشكل أقوي مما سبق وذلك . ما سيشعر به مستخدمي هاتف Honor 8X عندما يقتنوه سواء علي مستوي السعودية أو علي مستوي دول العالم أجمع . ومن خلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي مواصفات هاتف هونر 8X Max .

إطلاق هاتف Honor 8X بثلاثة ألوان مختلفة

يطرح هاتف Honor x8 باللون الأول وهو لون تيتانيوم . كما يأتي هاتف Honor x8 باللون الثاني وهو اللون الأزرق المحيطي . كذلك بجانب تلك الألوان يطرح الهاتف باللون الملكي المميز وهو اللون الأسود منتصف الليل . كما تتيح الشركة الطلب المسبق لهاتف Honor 8X مع هدايا مميزة ورائعة في حالة الطلب المسبق .

مواصفات هاتف هونر 8X Max الجديد

يطرح الهاتف الجديد بكاميرا بدقة 64 ميجا بكسل لتجعل تجربة التصوير مذهلة .

كما يطرح هاتف Honor 8X بكاميرا تحتوي علي 4 عدسات منها كاميرا خلفية بزاوية عريضة .

بكاميرا تحتوي علي 4 عدسات منها كاميرا خلفية بزاوية عريضة . كذلك يتميز هاتف Honor 8X بمساحة شاشة عريضة ومذهلة لكي ما يتم رؤية الأشياء بشكل أفضل .

بمساحة شاشة عريضة ومذهلة لكي ما يتم رؤية الأشياء بشكل أفضل . تتميز الشاشة بمقاسات 6.7 إنش وحواف الكاميرا نحيفة للغاية بسمك 1.1 ملم .

كما تحتل شاشة الهاتف من المساحة الكلية له مقدار 93.6% من المساحة الإجمالية .

كذلك بجانب إطلاق هاتف Honor 8X ببطارية قوية تدوم طوال اليوم حيث بلغت سعتها 4000 ملي أمبير .

أسعار هاتف Honor 8X بالسعودية

سعر هاتف Honor 8X بالسعر العالمي تحدد بقيمة 240 دولار أمريكي . كما أن سعر هاتف Honor 8X داخل المملكة العربية السعودية تقريباً بقيمة 1030 ريال سعودي . كذلك ستختلف تلك الأسعار في هاتف Honor 8X كل دولة علي حدا وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية .

إطلاق هاتف Honor 8X في وقت قريب جداً من الشركة المنتجة علي مستوي العالم بمواصفات قوية جداً . وخاصة تلك التي تتعلق بالألعاب الإلكترونية حيث تم تجهيز هاتف Honor 8X ليكون ذات قدرة تحمل لتشغيل الألعاب الإلكترونية .