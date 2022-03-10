نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق هاتف Honor 8X قريباً تعرف علي أسعار هاتف Honor 8X بالسعودية في المقال التالي
إطلاق هاتف Honor 8X قريباً من الشركة المنتجة بمواصفات قوية وأسعار في متناول الجميع . حيث سيأتي هاتف Honor x8 بتقنية حديثة توضع بالهاتف لأول مرة وهي تقنية Honor Ram Turbo . كما تمثل تلك التقنية في مواصفات هاتف هونر 8X Max ثورة صناعية جديدة في الهواتف الذكية . كذلك بجانب أن هاتف Honor 8X Max يأتي ضمن سلسلة هواتف Honor X ذات التقنية المتقدمة في الأداء بمستوي أعلي في الهواتف النقالة . كما أن التقنية الجديدة في هذا الهاتف ستمنح مستخدميها القدرة علي الاستمتاع بكامل مواصفات الهاتف . المتعلقة بأداء اللعب في الألعاب المختلفة داخل الهاتف وفي مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي أسعار هاتف Honor 8X بالسعودية والمواصفات الخاصة بالهاتف الجديد .
إطلاق هاتف Honor 8X بمواصفات قوية في كافة سلسلة الهاتف الجديد
يطرح هاتف Honor 8X الجديد كلياً بخاصية تشغيل العديد من التطبيقات في آن واحد بجانب الاحتفاظ بمعدلات كفاءة عالية . وقت تشغيل تلك التطبيقات كما أن هاتف Honor x8 ستبقي كافة التطبيقات بنفس حالتها الحالية . المعتاد عليها ويمكن لكافة مستخدمي Honor 8X أن يستأنفوا العمل علي تلك التطبيقات حيث توقفوا وذلك في حالة . أنه ما تم الانتقال من تطبيق لآخر في جوال Honor 8X كذلك تأتي تقنية Honor Ram Turbo تم تجهيزها داخل الهاتف . بمجموعة من المميزات بشكل استثنائي تعكس كفاءة الهاتف بشكل أقوي مما سبق وذلك . ما سيشعر به مستخدمي هاتف Honor 8X عندما يقتنوه سواء علي مستوي السعودية أو علي مستوي دول العالم أجمع . ومن خلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي مواصفات هاتف هونر 8X Max .
إطلاق هاتف Honor 8X بثلاثة ألوان مختلفة
- يطرح هاتف Honor x8 باللون الأول وهو لون تيتانيوم .
- كما يأتي هاتف Honor x8 باللون الثاني وهو اللون الأزرق المحيطي .
- كذلك بجانب تلك الألوان يطرح الهاتف باللون الملكي المميز وهو اللون الأسود منتصف الليل .
- كما تتيح الشركة الطلب المسبق لهاتف Honor 8X مع هدايا مميزة ورائعة في حالة الطلب المسبق .
مواصفات هاتف هونر 8X Max الجديد
- يطرح الهاتف الجديد بكاميرا بدقة 64 ميجا بكسل لتجعل تجربة التصوير مذهلة .
- كما يطرح هاتف Honor 8X بكاميرا تحتوي علي 4 عدسات منها كاميرا خلفية بزاوية عريضة .
- كذلك يتميز هاتف Honor 8X بمساحة شاشة عريضة ومذهلة لكي ما يتم رؤية الأشياء بشكل أفضل .
- تتميز الشاشة بمقاسات 6.7 إنش وحواف الكاميرا نحيفة للغاية بسمك 1.1 ملم .
- كما تحتل شاشة الهاتف من المساحة الكلية له مقدار 93.6% من المساحة الإجمالية .
- كذلك بجانب إطلاق هاتف Honor 8X ببطارية قوية تدوم طوال اليوم حيث بلغت سعتها 4000 ملي أمبير .
أسعار هاتف Honor 8X بالسعودية
- سعر هاتف Honor 8X بالسعر العالمي تحدد بقيمة 240 دولار أمريكي .
- كما أن سعر هاتف Honor 8X داخل المملكة العربية السعودية تقريباً بقيمة 1030 ريال سعودي .
- كذلك ستختلف تلك الأسعار في هاتف Honor 8X كل دولة علي حدا وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية .
إطلاق هاتف Honor 8X في وقت قريب جداً من الشركة المنتجة علي مستوي العالم بمواصفات قوية جداً . وخاصة تلك التي تتعلق بالألعاب الإلكترونية حيث تم تجهيز هاتف Honor 8X ليكون ذات قدرة تحمل لتشغيل الألعاب الإلكترونية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق هاتف Honor 8X قريباً تعرف علي أسعار هاتف Honor 8X بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.