اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 المعلنُة والمطبقة اليوم الجمعة 11/3/2022 لمعرفة سعر بنزين 91 وبنزين 95

اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022، يتزايد البحث بشكل كبير في الاونة الاخيرة من قبل ملايين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وفي مختلف المناطق هو سعر البنزين في السعودية، حيث ان السعر الخاص بالبنزين من المقرر أن يصدر خلال الدقائق القادمة، حيث ان تحديث الاسعار الخاص بالبنزين يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل شركة أرامكو للمحروقات بالتعاون مع الحكومة السعودية، والجدير بالذكر ان الاسعار من المقرر أن ترتفع في شهر مارس 2022، وذلك مع تزايد الاسعار المستمر في مختلف الدول العربية.

اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس

من المقرر أن يصدر جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية في مساء اليوم الخميس الموافق يوم 10 مارس 2022، حيث قد تم الإعلان من قبل المسؤولين داخل شركة أرامكو المسؤولة عن اسعار البنزين والمحروقات في السعودية ان الاسعار الجديدة من المقرر أن تصدر في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم الخميس الموافق ليوم 10 مارس 2022 الجاري، على أن يتم العمل بتلك الاسعار بدءًا من الدقائق الاولى في اليوم التالي أي في يوم الجمعة الموافق يوم 11 مارس 2022، ومن المقرر أن ترفع الاسعار في الشهر الجديد ويرجع هذا إلى التحديث الشهري الذي تقوم به شركة أرامكو الخاصة بالمحروقات في المملكة العربي السعودية، وذلك لمزامنة الارتفاع أو الانخفاض في سعر النفط العالمي، وبعض المراجعات الشهرية الهامة التي تتم.

توقعات اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس

حتى الآن لم تصدر الاسعار الرسمية الخاصة بالبنزين في البلاد، لكن قد تم الإعلان عن بعض التوقعات جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر مارس 2022 من قبل المسؤولين في المملكة، والتي قد جاءت كالاتي:

المنتج السعر بنزين 91 2.15 ريال سعودي للتر بنزين 95 2.30 ريال سعودي للتر ديزل 0.50 ريال سعودي للتر الكيروسين 0.60 ريال سعودي للتر غاز البترول المسال 0.70 ريال سعودي للتر.

على ان من المقرر على ان يتم تطبيق اسعار البنزين الجديدة من ارامكو بعد ساعات قليلة من الان ولمدة شهر