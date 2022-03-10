طريقة شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي بالخطوات والرابط بالتفصيل

طريقة شحن رصيد موبايلي، إحدى أفضل خدمات المحمول والاتصالات، في المملكة العربية السعودية، حيث توجد العديد من شركات تقديم خدمات الاتصالات في المملكة، ويمكنك شحن موبايلي بالبطاقة، أو إعادة شحن رصيد موبايلي، بأكثر من وسيلة وأكثر من طريقة مختلفة، وهو ما يميز تلك الخدمة المقدمة من موبايلي، وهو إتاحة كل الطرق السهلة والبسيطة من أجل شحن موبايلي مجانا، ومن بين أبرز طرق شحن موبايلي يمكنك الشحن من خلال؛ طريقة شحن موبايلي نت، أو الشحن عن طريق بطاقات شحن موبايلي مسبقة الدفع، أو حتى طريقة شحن موبايلي ٢٠، وكذلك توجد طريقة شحن موبايلي بدون رقم الهوية، وأشهر الطرق على الإطلاق هي طريقة شحن موبايلي من الراجحي.

طريقة شحن رصيد موبايلي

توجد العديد من الطرق لشحن رصيد موبايلي، أبسطها على الإطلاق، يمكنك القيام بها باتباع الخطوات التالية:

باستطاعتك التواصل عبر رقم *1400* من أحد خطوط موبايلي لديك.

وبعدها قم بإدخال رقم الشحن.

ثم اضغط علامة الشباك #.

كيف اشحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي

إذا ما كنت ترغب في طريقة شحن موبايلي من الراجحي، تذكر أولا أن الراجحي يقدم لك العديد من الخدمات الأخرى، منها استعلام مدفوعات مكتب العمل، والتحويل من الفيزا إلى الحساب الجاري الراجحي، وأخيرًا طريقة شحن رصيد موبايلي عن طريق الراجحي، والذي يتطلب اتباع خطوات بسيطة، كما يلي: