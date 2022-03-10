نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي بالخطوات والرابط بالتفصيل في المقال التالي
طريقة شحن رصيد موبايلي، إحدى أفضل خدمات المحمول والاتصالات، في المملكة العربية السعودية، حيث توجد العديد من شركات تقديم خدمات الاتصالات في المملكة، ويمكنك شحن موبايلي بالبطاقة، أو إعادة شحن رصيد موبايلي، بأكثر من وسيلة وأكثر من طريقة مختلفة، وهو ما يميز تلك الخدمة المقدمة من موبايلي، وهو إتاحة كل الطرق السهلة والبسيطة من أجل شحن موبايلي مجانا، ومن بين أبرز طرق شحن موبايلي يمكنك الشحن من خلال؛ طريقة شحن موبايلي نت، أو الشحن عن طريق بطاقات شحن موبايلي مسبقة الدفع، أو حتى طريقة شحن موبايلي ٢٠، وكذلك توجد طريقة شحن موبايلي بدون رقم الهوية، وأشهر الطرق على الإطلاق هي طريقة شحن موبايلي من الراجحي.
طريقة شحن رصيد موبايلي
توجد العديد من الطرق لشحن رصيد موبايلي، أبسطها على الإطلاق، يمكنك القيام بها باتباع الخطوات التالية:
- باستطاعتك التواصل عبر رقم *1400* من أحد خطوط موبايلي لديك.
- وبعدها قم بإدخال رقم الشحن.
- ثم اضغط علامة الشباك #.
كيف اشحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي
إذا ما كنت ترغب في طريقة شحن موبايلي من الراجحي، تذكر أولا أن الراجحي يقدم لك العديد من الخدمات الأخرى، منها استعلام مدفوعات مكتب العمل، والتحويل من الفيزا إلى الحساب الجاري الراجحي، وأخيرًا طريقة شحن رصيد موبايلي عن طريق الراجحي، والذي يتطلب اتباع خطوات بسيطة، كما يلي:
- قم أولا بتنزيل تطبيق الراجحي موبايل.
- وعقب ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي من التطبيق.
- وبعدها اختر “خدمة المدفوعات”.
- واختر بعدها خدمة “Email Marketing ” من القائمة.
- ثم قم باختيار بطاقة تعبئة الجوال من القائمة الفرعية.
- وعقب ذلك حدد اسم شركة الاتصالات المراد إعادة شحن بطاقتها.
- وبعدها سجل اسم المستخدم والمكان.
- وحدد قيمة المبلغ المراد شحن بطاقة موبايلي به.
- واختر متابعة.
- وبعدها سوف تصلك رسالة من أجل تأكيد شحن بطاقة موبايلي من الراجحي.
- وهنا يمكنك إدخال رمز البطاقة من التطبيق والذي يظهر أمامك على الشاشة.
- وأخيرا أدخل رمز التوصيل عبر تطبيق الراجحي.
- وأخيرًا يتم رصيد موبايلي من الراجحي، وسوف يتم تأكيد شحن الرصيد.
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