نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع درجاتي في نظام نور وآلية طباعة الشهادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع درجاتي في نظام نور وكيفية دخول رابط موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية؟ هذه الأسئلة أصبحت متداولة بشكل كبير خلال الساعات الماضية عقب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية رغبة من الطالب والطالبة في الحصول على قائمة درجات المواد الدراسية، وقد أعلنت وزارة التعليم أن نتائج درجات الطلاب وسوف نُطلق لكم رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443 من أجل استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1443.

كيف اطلع درجاتي في نظام نور

أصبحت الأنظمة الإلكترونية هي المعتمد عليها في المملكة العربية السعودية للحصول على الخدمات بدلًا من زيارة أي مؤسسة حكومية، وعلى رأس هذه الأنظمة هو نظام نور الإلكتروني المتوفر به خدمات كثيرة تسهل العملية التعليمية، وهو مخصص للطلاب وأيضًا أعضاء هيئة التدريس بالمدارس أما عن إجابة كيف اطلع درجاتي في نظام نور 1443 فهي:

انتقل أولًا إلى رابط نظام نور الإلكتروني (noor.moe.gov.sa).

تسجيل دخول بحسابك، واحرص على كتابة كود التحقق بشكل صحيح كما يظهر لك وأيضًا رقم الهوية.

هناك خيار الإشعارات الخاص بالدرجات، عند النقر عليه بعد دخول رابط التقارير ستظهر لك كافة الدرجات، ويمكن التأكد من حالة النجاح للطلاب والطالبات أو حالة الرسوب أيضًا، وكافة التفاصيل المقدمة من خلال الوزارة.

كيف أطلع درجاتي من منصة مدرستي

وهناك أيضًا منصة مدرستي وهي من أهم الأنظمة أيضًا التي تم إطلاقها للتسهيل على الطلاب والطالبات ولاستكمال العملية التعليمية، أيضًا، فحينما يتم التأكيد على رصد الدرجات، فيمكن استخراجها عن طريق المنصة من خلال تبويب التقويم بعد تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب، ويمكن أيضًا الحصول على نموذج من الدرجات، ولكنه وثيقة غير رسمية.

طباعة الشهادة نظام نور

ويمكن من خلال نظام نور طباعة الشهادات التعليمية لمختلفة المراحل الدراسية وذلك بعد الدخول إلى تبويب التقارير فهناك خيار للطباعة يمكن النقر عليه واستخراج كشف الدرجات ولكن يرجى تحديد الفصل الدراسي وملء كافة الحقول بالبيانات المطلوبة.

وعن طريق المنصة يمكن الحصول على التقدير النهائي سواء أكان ممتاز أو جيد وغيره من التصنيفات، وفي حال الرسوب أيضًا سيظهر للطالب ذلك.