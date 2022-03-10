نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع نتائج الطلاب نظام نور، وضعت المملكة العربية السعودية نظامًا إلكترونيًا للوصول للخدمات في الدولة ومنها نظام نور، فقد أعلنت هيئة التعليم بالدولة السعودية عن عرض نتائج اختبارات طلاب المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية من خلال أنظمة توكل وعبر موقع نظام نور الإلكتروني.

وقد انهي الطلاب أختبارات الفصل الدراسي الأول في كافة المراحل في يوم التاسع من الشهر الحالي شهر مارس، وبات الطلاب وذويهم في حالة ترقب لصدور النتيجة، وأعلنت منذ قليل وزارة التعليم فى المملكة ظهور نتائج الطلاب 1443 ويتم الاستعلام عنها من خلال التالي:

نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة نتائج الطلاب من خلال الموقع (نظام نور)، والتي ستظهر على الموقع فور إعلانها رسميًا، وأما عن طريقة الحصول على النتائج فعليك اتباع تلك الخطوات:

من خلال الرابط المباشر الرسمي لموقع نور ادخل إلى الموقع.

يدخل ولي أمر الطالب رقم الهوية الخاص به والذي قد وضعه مسبقًا في بيانات الحساب، وأيضًا يجب إدخال كلمة السر أو كلمة المرور الخاصة بالحساب.

بعد إدخال رقم الهوية سيظهر أمامك رمز يسمى برمز التحقيق، قم بإعادة كتابته في الخانة المحددة ثم اضغط على الموافقة.

بعد ذلك سيظهر المربع الخاص بتسجيل الدخول، فقم بالضغط مرة واحدة عليه.

يظهر الآن الخانة الخاصة بتحديد السنة الدراسية، قم باختيار المرحلة الدراسية الخاصة بك ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالبحث.

يظهر الآن الخانة الخاصة بتحديد السنة الدراسية، قم باختيار المرحلة الدراسية الخاصة بك ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالبحث. ستظهر الآن أمامك صفحة الطالب الخاصة بالمعلومات المرتبطة به، فقم بالضغط على الإشعار للطالب بالنتيجة وسوف يظهر الإعلان بالنتيجة في حال ظهورها.

ويمكن الآن لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقع نظام نور الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات السابقة بشكل صحيح، ويكون ذلك للمرحل المختلفة، كما يمكن الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال تطبيق توكلنا عبر الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق توكلنا، ثم قم بتسجيل كلمة المرور واسم المستخدم.

قم باختيار خانة الخدمات.

ثم اختر نتائج نتائج الطلاب.

ومن الجدير بالذكر إن الاختبارات قد تمت في ظل الإجراءات المشددة والاحترازية لفيروس كورونا.