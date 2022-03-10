نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حالة نسيان الباسورد كيفه فتح قفل أي جوال بدون رقم سري أو نمط بطريقة سهلة وبدون فورمات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية فتح الهاتف المقفل بكلمة مرور بدون تنسيق 2022 وكيفية فتح الهاتف عندما تنسى كلمة المرور وكيفية فتح الهاتف المقفل بكلمة مرور huawei وكود لإلغاء قفل جميع الهواتف وإلغاء تأمين الرمز لأي هاتف Samsung باستخدام برنامج (PhoneRescue)، سأقول لك شيئا حيال ذلك.، كيفية فتح قفل هاتف بدون تنسيق 2022 هل تبحث عن طريقة لإلغاء قفل هاتف Android مغلق ولكن لا تريد أن تفقد أي بيانات على جهازك؟ اقرأ هذا الدليل للتعرف على كيفية فتح قفل هاتف Android دون فقد البيانات.

كيفية فتح موبايل مغلق برقم سري



بصفتك الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة على هاتفك وجهازك، يفضل معظم الأشخاص إعداد كلمة مرور أو رمز PIN أو قفل نمط ومع ذلك، إذا نسيت كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي أو قفل النمط أو أي شيء آخر فلن تتمكن من الوصول إلى جهاز Android الخاص بك، وتبحث عن طريقة لإلغاء تأمين هاتف مقفل برقم التعريف الشخصي.

عادةً عند حدوث ذلك تعد استعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع أحد الخيارات لاستعادة الوصول ولكن هذا يؤدي إلى فقد كامل لجميع البيانات الموجودة على الهاتف لذا هل هناك طريقة لإلغاء قفل القفل دون تنسيق هاتف Android وفقدان البيانات ؟ الجواب نعم إليك أهم الطرق لشرح كيفية فتح هاتف مقفل برقم سري بدون تنسيق 2022.

كيفية فتح هاتف مقفل برقم سري

يمكن تنزيل برنامج PhoneRescue لنظام التشغيل Windows مجانًا وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الشخصي Mac / PC لتشغيله.

قم بتوصيل هاتف Android الخاص بك بالكمبيوتر عبر كابل USB.

انقر فوق الزاوية اليسرى العليا لتحديد وظيفة إزالة قفل الشاشة.

بعد اكتمال عملية التعرف انقر فوق الزر “بدء فتح” لفتح هاتف Android الخاص بك.

بعد نجاح إلغاء القفل ستظهر الواجهة التالية وسيُعاد تشغيل هاتف Android تلقائيًا ويمكنك الآن البدء في استخدام الهاتف.

مميزات برنامج فتح الهاتف بدون رقم سري

كيفية فتح قفل هاتف برمز مرور يمكنك إزالة شاشة القفل بنقرة واحدة على هاتف Android الخاص بك حيث لن يؤدي ذلك إلى إتلاف البيانات الموجودة أو مسح أي شيء على جهاز Android الخاص بك.

قوي بما يكفي لاستعادة الصور المحذوفة أو المفقودة والرسائل وجهات الاتصال والتطبيقات وسجلات المكالمات وأنواع ملفات Android الأخرى.

استعادة البيانات مباشرة من هاتف Android حماية خصوصيتك 100٪ نظيفة وآمنة.

فتح الهاتف المقفل برقم سري

لفتح الهاتف بدون رقم سري قم باتباع هذه الخطوات:

أدخل كلمة مرور خاطئة 5 مرات. ثم انتظر حتى انتهاء صلاحية 30 ثانية وسترى خيار “Forget Mode”. 3. ثم أدخل رمز الوصول البديل الذي قمت بإنشائه في البداية. أو قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google المرتبط بهاتفك. ستتمكن الآن من تسجيل الدخول إلى هاتفك دون أي مشاكل أو فقدان البيانات.

فتح هاتف سامسونج المقفل برقم سري

تجاوز قفل الشاشة على هواتف Samsung باستخدام Find My Phone تقدم Samsung خدمة لإعادة تعيين كلمة المرور لشاشة القفل سواء كانت كلمة مرور أو نمطًا أو بصمة إصبع.

“تتطلب هذه الخطوة أن يكون لديك حساب Samsung مثبتًا على هاتفك قبل أن تفقد كلمة مرورك” انتقل إلى خدمة Find My Phone على موقع Samsung من هنا: Find My Phone 1.

انقر على “تسجيل الدخول” وأدخل حساب Samsung الذي تم إجراؤه مسبقًا قم بتثبيته على هاتفك وستجد على اليسار خيار إلغاء قفل الشاشة “Unlock my screen” 2.

انقر فوقه ثم إلغاء القفل.

ستتم إزالة شاشة القفل من الهاتف.

فتح كلمة مرور الشاشة باستخدام حساب جوجل Google

تسمح طريقة النمط بإدخال الرسم الخاطئ خمس مرات وتم حظره في المرة السادسة.

إذا حاولنا مرة أخرى تصلنا رسالة مفادها أنه يتعين علينا الانتظار 30 ثانية.

انقر فوق “هل نسيت النمط؟” وستظهر شاشة ندخل فيها حساب Gmail الخاص بنا.

يمكنك إلغاء قفل جهازك ببيانات حسابك على Google.

بعد 5 أنماط مرسومة بشكل خاطئ سيتم قفل الشاشة.

في الجزء السفلي من شاشة القفل يمكنك النقر فوق “هل نسيت النمط الخاص بك؟

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب Google الخاص بك.

على افتراض أن لديك حساب Google مسجل بالفعل

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

يسمح لك برسم نمط فتح جديد.

ملاحظات:

تتطلب هذه الطريقة أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت (Wi-Fi) وإلا فلن تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك في Google.

بعد إلغاء قفل الهاتف بنجاح يوصى بشدة بتسجيل كلمات المرور المهمة التي تستخدمها بشكل متكرر.

هناك العديد من تطبيقات إدارة كلمات المرور المتاحة مما يجعل من السهل جدًا حفظ كلمات المرور وقراءتها في مكان واحد.

طريقة فتح هاتف هواوي مقفل برقم سري بدون فورمات

¤ قم بتنزيل Dr Fone وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر كابل شحن “USB” افتح البرنامج وحدد خيار “Unlock” لفتح الشاشة انقر فوق “ابدأ”.

ادخل إلى وضع التنزيل “Download Mode” واللاتي هي خطوات كيفية الدخول إلى هذه المواقف.

قم بإيقاف تشغيل الهاتف.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت والمفتاح الأوسط ومفتاح التشغيل في نفس الوقت.

ضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت للدخول إلى وضع التنزيل “تنزيل الوضع “.

سيُطلب منك تنزيل حزمة الاسترداد” Recovery Pack ” انتظر التنزيل.

انتظر حتى ترى الرسالة” اكتملت إزالة كلمة المرور “.

ستتمكن من إلغاء قفل هاتف Huawei واستخدامه بدون كلمة مرور أو نمط أو حتى بصمة الإصبع فلن تفقد أي بيانات هاتفك.

حماية هاتف هواوي

إذا كان لديك هاتف Huawei وترغب في حماية هاتفك من العبث من قبل الآخرين والحصول على القليل من الخصوصية ضد الآخرين عن طريق الاحتفاظ ببعض الملفات التي هي عبارة عن صور أو مقاطع فيديو شخصية ولا تريد أن يصل إليها أي شخص.

بالإضافة إلى جهات الاتصال الخاصة بك لن تكون قادرًا على مواجهة الدخلاء من حولك.

يمكنك تأمين هاتفك بسهولة عن طريق تخصيص كلمة مرور أو نمط معين له لا يعرفه أحد بحيث لا يمكن لأحد أن ينتهك خصوصيتك دون علمك.

يمكنك أيضًا إعداد نمط سري وهو رمز لفتح هاتفك لكن لا توجد أرقام ما عليك سوى رسم النمط على نقاط على الشاشة.

استعادة إعدادات المصنع لإزالة كلمة المرور

تحتاج أولاً إلى إيقاف تشغيل هاتفك ثم الضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح التشغيل القفل في نفس الوقت لبضع ثوان.

سيتم تشغيل جهازك بسرعة.

ثم ستدخل وضع الاسترداد.

استخدم مفتاح خفض مستوى الصوت للتنقل فقط.

انتقل إلى “Wipe Data / Factory Reset” واضغط عليها.

سيتم مسح جميع الإعدادات والبيانات الموجودة على الجهاز وسيتم إزالة رمز المرور بعد إعادة تشغيل الهاتف.

بعد إعادة ضبط المصنع بنجاح يمكنك الوصول إلى هاتفك دون إدخال رمز القفل.

يؤكد خبراء التكنولوجيا أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة إذا لم تستخدمه أو إذا لاحظت أن هاتفك ساخن بشكل لا يمكن تفسيره فهذه علامة على أن هاتفك يتعرض لخرق خطير وأضاف: “إذا وجدت إعلانات غير مرغوب فيها دون معرفة السبب أو إذا كان هاتفك قيد التشغيل فقم بإغلاقه وإعادة تشغيله من تلقاء نفسه أو إذا تعطل هاتفك فجأة أو سمعت ضوضاء أثناء إجراء مكالمة”.

قم بالوصول إلى موقع خدمة Find My iPhone عبر أحد متصفحات الويب المتوفرة على كمبيوتر المستخدم والتي يمكن الوصول إليها بالنقر موقع اي كلاود.

سجّل الدخول إلى الصفحة باستخدام عنوان Apple الخاص بالمستخدم.

انقر فوق iPhone الذي تريد محوه.

انقر فوق Erase iPhone ثم انقر فوق Erase.

أدخل كلمة المرور لحساب Apple المرتبط بجهاز iPhone.

استرجع بيانات iPhone عن طريق استعادة نسخة احتياطية تم التقاطها مسبقًا.

استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف

تطبيق Smin Photo Recovery: أحد أفضل البرامج لاستعادة الصور المحذوفة من الهاتف يمكن استخدام هذا التطبيق بسهولة على هاتف android فهو يمنح المستخدمين فرصة لعرض الصور قبل استعادتها، يمكن أيضًا استرداد الصور بسهولة بنقرة واحدة على التطبيق والذي يتميز بأحد أسهل التطبيقات لاستعادة الصور المحذوفة من هاتفك، يستعيد البرنامج جميع الصور حتى تلك الموجودة على هاتفك