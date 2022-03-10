بأقل راتب وبدون كفيل قسط تمويلك 2000000 على 60 شهر

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الآن بأقل راتب شهري بالسعودية تستطيع الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط الميسر على 60 شهر كما أنه متاح لكافة العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية سواء كنت ترغب في الزواج أو التعليم وكذلك تحديد المنزل تستطيع الحصول على أسرع تمويل شخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني.
بأقل راتب وبدون كفيل قسط تمويلك الشخصي لدى بنك البلاد
يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي والذى أيضاً يتميز بالآتي
- تمويل بنك البلاد متوافقمع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز التمويل الشخصي من بنك البلاد بأن العميل يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.
- كما يتمكن المتقدم من سداد مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.
- كما يستطيع أيضاً العميل من السداد المبكر أثناء فترة التمويل لدى بنك البلاد.
- يستطيع أيضاً العميل من تأجيل سداد قسط من كل عام.
- يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه لا يشترط لوجود كفيل.
- القرض الشخصي من بنك البلاد متوفر للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين والمتقاعدين.
طريقة طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية
يستطيع العميل السعوديين والمقيمين وأيضاً المتقاعدين طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد وملئ نموذج طلب التمويل من خلال الإنترنت.
شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية
بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية يقدم التمويل الشخصي بقيمة ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي بدون كفيل للسعودي والمقيم والمتقاعد ولكن هناك بعض الشروط التي حددها بنك البلاد ومن بين تلك الشروط ما يلي
- يشترط أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- كما يشترط أن يكون المتقدم المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.
- أيضاً إلا يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد.
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