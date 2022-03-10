أعلن الجيش الروسي الخميس أن قصفا استهدف مستشفى توليد في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا الأربعاء وأدى إلى مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل وأثار غضبا دوليا، هو “مسرحية مدبرة” من جانب “قوميين” أوكرانيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف إن “الطيران الروسي لم ينفذ أي مهمة على الإطلاق لضرب أهداف على الأرض في منطقة ماريوبول”.
وأضاف أن “الضربة الجوية المفترضة هي مسرحية مدبرة بالكامل للحفاظ على المشاعر المناهضة لروسيا لدى الرأي العام الغربي”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس إن قصف روسيا لمستشفى ولادة بمدينة ماريوبول الأوكرانية يمكن أن يشكل جريمة حرب.
أضافت فون دير لاين “قصف مستشفى الولادة بماريوبول عمل غير إنساني وقاس ومأساوي. أنا على قناعة بأن ذلك قد يكون جريمة حرب. نحتاج تحقيقا كاملا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الروسي ينفي قصف مستشفى توليد في مدينة ماريوبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.