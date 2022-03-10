الجيش الروسي ينفي قصف مستشفى توليد في مدينة ماريوبول

أعلن الجيش الروسي الخميس أن قصفا استهدف مستشفى توليد في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا الأربعاء وأدى إلى مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل وأثار غضبا دوليا، هو “مسرحية مدبرة” من جانب “قوميين” أوكرانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف إن “الطيران الروسي لم ينفذ أي مهمة على الإطلاق لضرب أهداف على الأرض في منطقة ماريوبول”.

وأضاف أن “الضربة الجوية المفترضة هي مسرحية مدبرة بالكامل للحفاظ على المشاعر المناهضة لروسيا لدى الرأي العام الغربي”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس إن قصف روسيا لمستشفى ولادة بمدينة ماريوبول الأوكرانية يمكن أن يشكل جريمة حرب.

أضافت فون دير لاين “قصف مستشفى الولادة بماريوبول عمل غير إنساني وقاس ومأساوي. أنا على قناعة بأن ذلك قد يكون جريمة حرب. نحتاج تحقيقا كاملا”.