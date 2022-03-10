عاجل- روسيا تكشف حقيقة قصف مفاعل تشيرنوبيل فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - واتهم نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنفيتسكى، القوات الأوكرانية التى كانت على بعد عشرات الكيلومترات، فجرت خط الكهرباء الواصل بين المحطة الفرعية ومحطة "تشيرنوبيل". حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الخميس.

وشدد على أن مزاعم مزاعم قصف القوات الروسية لمحطات الطاقة الفرعية فى محطة تشيرنوبل عارية تمام عن الصحة.