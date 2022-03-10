عاجل- الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 آلاف منشأة عسكرية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف - فى تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير 2998 منشأة عسكرية، نتيجة ضربات شنتها ضد منشآت البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن، فى 24 فبراير الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى إقليم دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك رسميًا، دعم روسيا فى مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.