وكالة الطاقة الذرية تشدد على ضرورة زيادة تأمين المنشآت النووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة - فى بيان اليوم الخميس - إنه عقب اجتماعات اليوم مع وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى أنطاليا بتركيا سيعقد المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسى مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق اليوم بمجرد وصوله إلى مطار فيينا لاستعراض الوضع بشأن سلامة وأمن المواقع النووية فى أوكرانيا.

وكانت الوكالة قد حذرت - فى وقت سابق - من المخاطر والصعوبات التى تعرقل عمل العاملين فى محطة تشيرنوبل النووية فى أوكرانيا.

يشار إلى أن أوكرانيا أبلغت أمس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية قد انفصلت عن شبكة الكهرباء وفقدت إمداداتها من الطاقة الخارجية بعد أسبوعين من سيطرة القوات الروسية على موقع المحطة.