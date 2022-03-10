موسكو: الطيران الروسى لم يضرب أى أهداف أرضية فى ماريوبول الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية -فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الخميس- أن الطيران الروسى لم يضرب أى أهداف أرضية فى مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وأوضح أن التصريحات التى أدلى بها ممثلو النظام القومى فى كييف، والمواد الفوتوغرافية من المستشفى، لا تترك مجالا للشك فى أن استهداف المستشفى كان استفزازا مدبرا للحفاظ على الإثارة المعادية لروسيا بين الجمهور الغربى.
وشدد على أن كل هذه الجرائم وغيرها من جرائم الحرب فى ماريوبول يرتكبها المحاصرون فى المدينة، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد حذرت من أنه مع تضييق الخناق عليهم سيزداد عدد الاستفزازات.
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