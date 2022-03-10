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عمر شويل - جدة الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين, يقدم الديوان الملكي الهاشمي عدد من المساعدات الخاصة لكل المواطنين الأردنيين وفقاً لشروط وأحكام محددة, حيث صرح الديوان الملكي الهاشمي بأنه إذا كان هناك أشخاص أردنيين يريدون الحصول علي مساعدات مالية من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين فيمكنه إرسال خطاب للحصول علي المساعدات المالية من الديوان الملكي الهاشمي, ويستهدف الديوان الملكي الهاشمي تقديم الدعم المالي للأسر والأشخاص أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والفقير, وتتيح التقدم بطلب إليها من خلال مراسلة الديوان الملكي الهاشمي.

من يستطيع تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي

وضح الديوان الملكي الهاشمي نقلاً عن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن هذه المساعدات تختص بالمواطنين الأردنيين فقط, لأنها تستهدف رفع المستوي المعيشي لدي المواطنين الأردنيين, لذا إذا كنت شخص اردني يمكنك أن تتقدم للحصول علي مساعدات مالية من الديوان الملكي الهاشمي.

كيفية كتابة طلب للحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي

لابد عند كتابة خطاب طلب الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي الهاشمي أن تراعي عدد من الأمور أثناء كتابة الطلب, ويتم كتابة الطلب كما يلي.

إلي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن

تحيه طيبه وبعد

أتقدم لكم بطلب للحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي وذلك لأني احتاج إلي هذه المساعدة نظراً لأني أمر بظروف ( وتقوم بذكر الظروف التي تستوجب الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي الهاشمي).

ارجوا التكرم والموافقة علي قبول طلبي.

الاسم /

رقم الهاتف/

البريد الإلكتروني/

العنوان /

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

عنوان إرسال طلب الحصول علي المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي الأردني

وضح الديوان الملكي الهاشمي بأنه عند التقدم بطلب للحصول علي مساعدة مالية من خلاله لابد أن يقوم الراسل بإرسال الطلب علي العنوان الآتي.

الديوان الملكي الهاشمي – رغدان، الهاشمي الجنوبي – عمان، الأردن.

شروط التقديم علي مساعدة تغطية نفقات علاج من الديوان الملكي الهاشمي

وضع الديوان الملكي الهاشمي مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تكون في كل من يتقدم للحصول علي هذه المساعدات.

يجب أن لا يكون المريض منتفع بالتامين الصحي.

يتم إحضار المريض أو احد اقرباه من الدرجة الأولي.

الرعاية الصحية بالمملكة العربية الهاشمية

تقوم الحكومة الأردنية بمتابعة عدد من المشاريع التنموية الخاص بمجال الصحة بالمملكة الهاشمية, وذلك لعدة أهداف عديدة والتي تكون منها.

توفير افضل خدمة صحية للمواطنين داخل الدولة.

إنشاء عدد من اكثر من المستشفيات الحكومية المتميزة, أو القيام بتوسيع المستشفيات الحالية بصورة اكبر لاستقبال عدد اكثر.

الأوراق المطلوبة للحصول علي مساعدات الديوان الملكي الهاشمي

حدد الديوان الملكي الهاشمي بعض الأوراق لكي يتمكن أي مواطن اردني من الحصول علي المساعدات المالية, وهذه الأوراق.

إحضار بطاقة الأحوال المدنية.

إحضار دفتر العائلة الأصلي.

إحضار كل ما يثبت الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعي وغيرها من أوراق.

إحضار رب الأسرة للتقدم.

مواعيد عمل الديوان الملكي الهاشمي.

يعمل الديوان الملكي الهاشمي من الساعة الثامن والنصف صباحاً إلي الساعة الثالثة والنصف مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية.

الملك عبد الله الثاني ودوره مع الشباب الأردني

يسعى دائماً الملك عبد الله الثاني علي دعم الشباب في المملكة الهاشمية وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن ذلك في جميع محافظات المملكة الهاشمية.

تم إنشاء مراكز للشباب والشابات في مختلف المحافظات وتجهيزها علي اكمل وجه لتناسب جميع احتياجات هؤلاء الشباب والشبابات.

القيام بإنشاء مراكز خاصة بالمعرفة علي أن يتم تزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي وأجهزة الإنترنت.

القيان بإنشاء منتديات ثقافية وتوعية خاصة بالشباب للنهوض بالفكر.

القيام بإنشاء مباني وبنايات خاصة بأندية رياضية وملاعب تخدم كل الشباب والشابات, علي أن تقوم هذه المباني بتوفير الأجهزة الرياضية المختلفة لصنع جيل مكتمل جسمانياً.

صندوق التنمية لملك الأردن عبد الله الثاني

وهو صندوق تنموي تم إنشاءه عام 2001 من اجل القيام بالتنمية في جميع محافظات المملكة العربية الهاشمية, وذلك في مجالات مختلفة منها المشاريع التعليمية والاجتماعية, والتي تهدف إلي خلف حياة معيشية راقية تنهض وتطور بها جميع المحافظات المملكة, ويراعي الديوان الملكي الهاشمي تحقيق عدالة التوزيع بين المحافظات, ومن ضمن أهداف الديوان الملكي الهاشمي.