نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 وشروط إعانات البطالة في المقال التالي
شروط الحصول على منحة العاطلين عن العمل، أصدرت الجزائر تفاصيل الاستحقاق الشهري للعاطلين، الذي وافق عليه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أول مبادرة من بلد عربي تتخذ هذه الخطوة، والمقدرة بحوالي 13000 د.ج، وهو ما يقدر بنحو 82 يورو تقريبًا، ستصدر من مارس بالإضافة إلى التأمين الصحي، ويحدد المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجزائر الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمنح الدراسية.
شروط إعانات البطالة في الجزائر عام 2022
أوضحت وكالة الدولة أنه إذا لم يحصل الشاب على عمل مناسبة أو شهادة معتمدة، فيجب أن يكون المستفيد من مساعدات العاطلين مسجلًا في إحدى إدارات الوكالة، وغيرها من الشروط نوضحها فيما يلي:
- يعيش في الجزائر.
- هو في الأساس يحمل الجنسية الجزائرية.
- يجب أن يكون سن المتقدم بين 19 و 40 سنة.
- طلب وظيفة هيئة العمل الوطنية.
- ليس لديه دخل، سواء حكومي أو خاص.
- توضيح موقفه من الخدمة الوطنية.
- غير مسجل في هيئات التعليم العالي والتدريب المهني.
- لم تستفد من أي مؤسسة عامة، أو الأنشطة المساندة.
كيفية التقديم في منحة الجزائر 2022
يستطيع المواطن القاطن في الجزائر الذين تنطبق عليه الاشتراطات المذكورة أعلاه، التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة القيام بالخطوات الآتية:
- انتقل إلى موقع الويب الخاص بالصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- استكمال خطوات التسجيل للشخص المتقدم بطلب الحصول على إعانة البطالة.
- ترفق كافة الأوراق اللازمة، والتي ثبت صحة ودقة المعلومات التي تم إدخالها.
- يمكن أيضًا أن تحصل على إعانات البطالة عن طريق الذهاب إلى أحد فروع أو مكاتب تأمين البطالة.
- تاريخ دفع مخصصات منحة الجزائر
- أكد الرئيس الجزائري أنه سيتم توزيع إعانات البطالة على المستحقين اعتبارًا من مارس 2022.
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