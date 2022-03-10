ماكرون: لا أظن أن بوسعنا قبول عضوية دولة بحالة حرب فى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال الرئيس الفرنسى فى تصريحات مقتضبة، اليوم الخميس،:" لا أظن أن بوسعنا الشروع بعملية قبول عضوية دولة بحالة حرب فى الاتحاد الأوروبى.

وتستضيف مدينة فرساى الفرنسية، اليوم، قمة للاتحاد الأوروبى لبحث الأزمة الأوكرانية حيث سبل مساعدة كييف وخفض واردات الطاقة الروسية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا يومها الخامس عشر، وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، مقابل دعم أمنى واقتصادى وإنسانى لأوكرانيا.