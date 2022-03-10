تعيين زياد مكارى وزيرا للإعلام بالحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى عقدت اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور نجيب ميقاتى رئيس الحكومة وجميع الوزراء.

يأتى تعيين مكارى لوزارة الإعلام خلفا لوزير الاعلام السابق جورج قرداحى الذى تقدم باستقالته فى الثالث من شهر ديسمبر الماضى على خلفية أزمة تسبب فيها بين لبنان ودول الخليج جراء تصريحات أعتبرت أنها مسيئة.

وكان ميقاتى قد أسند لوزير التربية والتعليم العالى عباس الحلبى إدارة أعمال وزارة الإعلام بالوكالة منذ استقالة قرداحى وحتى اليوم.

وفى ختام الجلسة، صدر المرسوم رقم 8919 اليوم بتعيين مكارى لوزارة الإعلام ووقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى.