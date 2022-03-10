عاجل.. البيت الأبيض: تقديم طائرات حربية لأوكرانيا لن يرفع مستوى فاعليتها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضافت ساكى، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن الرئيس الروسى بوتين أخطأ بتنفيذ العملية العسكرية على أوكرانيا. وأوضحت متحدثة البيت الأبيض، أن أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية، مضيفة "مستمرون فى تقييم خطر الاستخدام المحتمل لأسلحة بيولوجية أو كيميائية فى أوكرانيا".

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