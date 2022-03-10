أفادت تقارير إعلامية روسية بأن روسيا فرضت حظرا على صادرات السيارات والطائرات وأنها تعتزم فرض حظر على صادرات الحبوب إلى عدة دول.
فقد ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية فرضت حظرا على صادرات السيارات والطائرات والطائرات المسيرة حتى نهاية العام 2022.
وسعت روسيا في وقت سابق، الخميس للرد، على العقوبات الغربية المفروضة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بفرض حظر على تصدير بعض البضائع والسلع الزراعية.
فقد قالت وزارة الاقتصاد الروسية، الخميس، إن روسيا ستعلق صادراتها من القمح والجاودار (الشيلم) والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 31 أغسطس، وذلك في خطوة لتأمين سوقها المحلية بما يكفي من الغذاء.
وأضافت الوزارة أن روسيا ستحظر كذلك صادرات السكر إلى دول ثالثة حتى نهاية أغسطس المقبل، مع السماح ببعض الاستثناءات لدول الاتحاد الأوراسي، التي تضم إضافة إلى روسيا، أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزستان.
يشار إلى أن وزير المالية أنطون سيلوانوف قوله إن روسيا ستسدد التزاماتها الخارجية بالروبل إذا استمر تجميد حسابات النقد الأجنبي للبنك المركزي والحكومة بسبب العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة تاس.
وأضاف سيلوانوف أنه سيتم الوفاء بالالتزامات الروسية تجاه المستثمرين الأجانب بأي حال من الأحوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تفرض حظرا على صادرات السيارات والطائرات والحبوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.