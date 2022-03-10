رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول

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عمر شويل - جدة نتائج الطلاب برقم الهوية 1443، نظام نور هو منصة إلكترونية تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على درحجاتهم الدراسية في كل المراحل وكل الفصول الدراسية بكل سهولة ويسر، ولذلك مع اقتراب انتهاء الامتحانات يبحث دائمًا أولياء الأمور عن أسهل طريقة لمعرفة نتائج الطلاب 1443 عبر نظام نور الإلكتروني.

رابط موقع نظام نور برقم الهوية

قامت المملكة بتطوير نظام نور في إطار تطوير المنظومة التعليمية والأعمال الحكومية،وهو عبارة عن منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، ويعتبر هذا النظام بمثابة الإدارة التعليمية في المملكة، ومن مميزات نظام نور أنه ييسر على أولياء الأمور معرفة نتائج أبنائهم الطلاب بمجرد ظهورها، وذلك عبر خطوات بسيطة، سوف نشرحها في السطور التالية:

ندخل أولًا على الموقع الرسمي لنظام نور عبر رابط نظام نور الإلكتروني.

يجب أن يقوم ولي الأمر بإدخال بياناته الخاصة بحسابه على نظام نور.

إذا لم يكن لولي الأمر حساب خاص بنظام نور فعليه إنشاء حساب ولي الأمر في نظام نور.

إذا نسي ولي الأمر معلومات الدخول، يمكنه عمل استعادة كلمة السر من خلال الضغط على هل نسيت كلمة السر.

بمجرد دخول ولي الأمر للنظام سيجد ملفات جميع أبنائه مسجلة على صفحته الرئيسية.

يتم الضغط على رابط ” إشعار بنتيجة الطالب” وسوف تجد الرابط موجود تحت بيانات الطالب مباشرة.

قم باختيار الفصل الدراسي الذي تريد البحث عن درجاته وسوف تظهر أمامك بيانات نتائج الطلاب عبر نظام نور كاملة.

موعد ظهور نتائج الطلاب

بالنسبة للفصل الدراسي الأول من المتوقع أن تكون نتائج الطلاب متاحة عبر رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية 1443م بداية من يوم الخميس الموافق 25 فبراير.

وإذا لم يتم الإعلان عن النتيجة عبر نظام نور فسوف تجد إشعار بعدم توافر بيانات الطالب في قسم نتائج الطلاب.

والجدير بالذكر أن نظام الدراسة للعام الدراسي 1443هـ يختلف عن السنوات السابقة، حيث تم تقسيم العام على ثلاثة فصول دراسية، بدلًا من فصلين دراسيين كما كان يحدث في السابق.

وقد

ختام اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، واستكمال رفع النتائج على نظام نور.https://t.co/vojlekgRV4 pic.twitter.com/zkvKHbb484 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) November 24, 2021

أن جميع الطلاب بالمملكة قاموا بأداء اختبارات الفصل الدراسي، وبمجرد انتهاء الاختبارات تم رصد رجات الطلاب لجميع الصفوف، ورفعها على نظام نور وفق الآلية التي حددتها وزارة التعليم بالمملكة.و

ومن المقرر أن تبدأ أجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 نوفمبر 2021م، على أن تنتهي يوم السبت الرابع من ديسمبر.

ويعود الطلاب لفصولهم الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم الأحد 5 ديسمبر، وسيكون نظام الدراسة حضوري بالنسبة للفئات التي حضرت خلال الفصل الدراسي الأول.

وقد تقرر مسبقًا أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي للعام الدراسي 1443م بداية من يوم 6 يناير 2022.

أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني فقد أتم جميع اللاب بالمملكة اختبارات الترم الثاني بالفعل، وقد تقرر أن تبدأ إجازة الفصل لدراسي الثاني يوم الخميس 10 مارس 2022م، ومن المنتظر أن تعلن النتيجة في غضون أيام قليلة من بداية الإجازة.

وقد تقرر أيضًا أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث بعد عشرة أيامأي يوم 20 مارس، وسيكون نظام الدراسة بالترم الأخير للعام الدراسي 1443هـ حضوريًا، وذلك بعد قرار إزالة الاجراءات الاحترازية بالمملكة.

تفعيل خدمة أبلغني بتطبيق توكلنا

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا وهي من أسهل الطرق لمعرفة نتائج الطلاب 1443، وكل ما عليك فعله هو تفعيل خاصية أبلغني داخل التطبيق.

وبمجرد ظهور النتائج سوف يصلك إشعار بالنتيجة على الهاتف ويمكنك الضغط عليه لإظهار النتيجة.

ويمكن تفعيل الخاصية عن طريقة، الدخول للصفحة الرئيسية واختيار ” الخدمات”، ثم ” خدمات التعليم”.

ثم الضغط على خيار ” أبلغني لتفعيله”.