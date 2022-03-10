نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من خلال موقع http://epedu.gov.iq/ وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 نتابعها ونستعرضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث مؤشرات البحث على جوجل تتواصل بالتزايد حول التعرف على تلك النتائج المقرر على ان تكون امكانيات الإعلان عنها متاحة أمام الجميع بعد الانتهاء الرسمي من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية حالياً على مستوى جميع المحافظات العراقية استعداداً حتى يتم الاعلان عن تلك النتائج اون لاين على نحو تستعرضه ونتابعها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي سيتم الكشف والإعلان عنها على مستوى جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء مباشرة من عمليات التصحيح ورصد الدرجات مشيرة إلى ان تلك العمليات قد انتهت بالفعل على مستوى عدد كبير من المحافظات العراقية، على ان يجري الان اعداد الكشوفات استعداداً على ان يتم اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي رسمياً من وزارة التربية والتعليم العراقية للاجل البدء على إعلانها سواء على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا أو غيرها من المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز وعبر الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

نتابع الان ونستعرض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي من المنزل وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهي السهولة على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-