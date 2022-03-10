رومانيا تعلن وصول أكثر من 343 ألف لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات أن أكثر من 258 ألفًا غادروا رومانيا متجهين نحو دول أخرى، فيما لا زال يوجد فى البلاد حوالى 84 ألف لاجئ أوكرانى، وذلك حسبما أوردت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأوضحت السلطات أن معظم الأوكرانيين متواجدون فى العاصمة بوخارست والتى يوجد بها مراكز مفتوحة لاستقبالهم، مضيفة أنه يجرى إعداد "روم إكسبو" أكبر قاعة مغلقة فى البلاد لاستقبال اللاجئين والتى تتسع لألفى شخص.

وتعمل رومانيا حاليًا على توفير حلول إسكان دائمة للأوكرانيين، فيما يجرى الإعداد لإرسال شحنة مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا.