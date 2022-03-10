الرئيس البولندى: فرض العقوبات على روسيا أظهر وحدة الحلفاء

جدة - نرمين السيد - وقال دودا - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نائبة الرئيس الأمريكى كمالا هاريس - إن قصف القوات الروسية لمستشفيات الأطفال والأحياء السكنية فى أوكرانيا أمر لا يمكن تصور أن يحدث فى العصور الحديثة، مضيفا "نحتاج لاتخاذ موقف قوى ضد ذلك كممثلين للعالم الحر".

وأضاف أن بلاده تواجه الآن أزمة إنسانية خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أهمية الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة، ومعربا عن شكره للولايات المتحدة للمساعدات التى قدمتها وامتنانه للرئيس الأمريكى جو بايدن لما قدمه من خلال المؤسسات الدولية، والكونجرس الأمريكى لفرضه عقوبات ضد روسيا والتى قال إنها تؤتى ثماؤها بالفعل.

كما أشار دودا إلى أن زيارة هاريس تظهر قوة الروابط بين البلدين وبين الحلفاء والتزام الولايات المتحدة بدعم الجانب الشرقى من حلف شمال الأطلسى (ناتو) وأوروبا بأكملها، مؤكدا على أن بولندا والولايات المتحدة والحلفاء فى (ناتو) وكل الدول الصادقة التى تقف بجانب أوكرانيا ستفعل كل ما بإمكانها للدفاع عن أوكرانيا.

من جانبها، أعربت نائبة الرئيس الأمريكى كمالا هاريس عن دعمها لبولندا لما قدمته حتى الآن للشعب الأوكرانى والتزامها بدعم كافة حلفاء الاتحاد الأوروبى وحلف "ناتو".

وصرحت هاريس أنه تم نشر 4700 جندى أمريكى فى بولندا، وأن بلادها سلمت بالفعل أنظمة صواريخ "باتريوت" لبولندا، مشيرة إلى التزام بلادها بأمن الحلفاء وبولندا بشكل خاص وأن زيارتها لبولندا تأتى تعبيرا عن العلاقات الهامة بين البلدين.

كما أعلنت هاريس أن الولايات المتحدة ستمنح 50 مليار دولار إضافية عبر برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية للأوكرانيين، مؤكدة على فعل كل ما هو ضرورى للاحتياجات الإنسانية والأمنية لأوكرانيا وشعبها والاستمرار فى دعم بولندا التى استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين فى فترة وجيزة.

وتابعت هاريس أن النقاشات مستمرة مع بولندا والحلفاء بشأن فعالية العقوبات المفروضة على روسيا حتى الآن والقيام بما هو ضرورى لإرسال رسالة واضحة بأنه ستكون هناك عواقب شديدة للهجوم الروسى على أوكرانيا، مشيرة إلى هبوط العملة الروسية وما سيحدث من عواقب اقتصادية حقيقية لاحقا بسبب "حرب بوتين".

كما أعربت عن دعمها للأوكرانيين الذين عانوا بشكل كبير وإعجابها بشجاعتهم ودعمها لسيادة بلادهم ووحدة أراضيها.

كما أعربت هاريس عن شكرها للرئيس دودا على استقبالها خلال الظروف الراهنة وعلى المحادثات المثمرة فى إطار الصداقة بين البلدين، كما أعربت عن امتنانها وشكرها نيابة عن الرئيس بايدن والشعب الأمريكى للشعب البولندى الذى أظهر كرما وطيبة دعما لأشخاص غرباء.