عاجل- بايدن: الأمريكيون يمرون بضائقة استهلاك بسبب حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة (سى.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه التصريحات للرئيس بايدن تجئ رداً على تقارير تحدثت بشأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين بنسبة تزيد عن 7.9٪ خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن بايدن ألقى باللوم -فى بيان- على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وهجوم بلاده على أوكرانيا لارتفاع الأسعار، لكنه قال إن التكاليف التى فرضتها الولايات المتحدة على روسيا رداً على ذلك الهجوم كان "أكثر تدميراً" من التكاليف التى يواجهها الأمريكيون فى بلادهم.

وأكد الرئيس الأمريكى أن "تقرير التضخم اليوم يذكّر بأن ميزانيات الأمريكيين تتعرض لضغوط بسبب الزيادات فى الأسعار وأن الأسر بدأت تشعر بآثار ارتفاع الأسعار" فى أعقاب اندلاع الحربأ، موضحاً أن أحد أكبر المتسببين فى التضخم هذا الشهر يعزى إلى زيادة أسعار الغاز والطاقة بسبب حرب أوكرانيا.