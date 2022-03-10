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موسكو: الحرب النووية مستحيلة

أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، أن "الحرب النووية مستحيلة كونها تعني نهاية الحضارة". موسكو: الحرب النووية مستحيلةأكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، أن "الحرب النووية مستحيلة كونها تعني نهاية الحضارة". وقال: "مثل هذه الحرب مستحيلة. أعتقد أن الخبراء يدركون عواقب الحرب النووية" وفقاً لروسيا اليوم. وأضاف: "الحرب النووية هي نهاية الحضارة ولا يجوز السماح بها بأي حال من الأحوال". من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "لا يؤمن باندلاع حرب نووية"، مشددا على أن "روسيا لم تتحدث أبدا عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة".

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