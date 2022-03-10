نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة السرية لعمل البازين الليبي بكل سهولة في المقال التالي

يعتبر البازين أو ما يطلق عليه بعيش الشعير من الأطباق المشهورة في المطبخ الليبي والتونسي ودول المغرب العربي وهو يتميز بشكله المميز ومذاقه الرائع واللذيذ وهو يصلح لوجبات فى فصل الشتاء لانه يعمل على تدفئة الجسم ومد الجسم بالطاقة والشعور بالدفئ حيث يتم تحضير البازين بشكل أساسي من دقيق الشعير كما أنه يحتوى على العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لصحة أسرتك وهو محبب من جميع أفراد الأسرة كما يتم تحضيره بطرق سهلة وبسيطة لا تحتاج الى وقت وجهد كبير واليوم سوف نتعرف سويا على أفضل طريقة لاعداد البازين الشهى واللذيذ لأفراد أسرتك. مقادير عمل البازين الليبى: 8 أكواب من الماء.

4 بيضات مسلوقة.

كيلو من اللحم الضأن.

نصف كيلو من البطاطس.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

كيلو من دقيق الشعير.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف كوب من زيت زيتون.

نصف كوب من الصلصة.

معلقة كبيرة من الحلبة.

معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة كبيرة من الفلفل الأحمر البودر البارد.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير البازين الليبى: نشغل البوتاجاز على نار متوسطة، ثم نقوم بتسخين الزيت ثم نضيف إليه البصل ونقوم بتقلبيه حتى يصفر ويذبل البصل. ثم نضيف له قطع اللحم الضأن المقطع بحجم كبير ونقلبهم حتى يأخذ اللحم لونا مناسبا نضيف نصف كوب من صلصة الطماطم والفلفل الأحمر البودر والكركم والحلبة ثم نقلب لمدة ثلاث دقائق. ثم نضيف 2 كوب من الماء ثم نتركه قليلا حتى يغلى، ثم نتركه على نار هادئة حتى ينضج اللحم. وبعد ذلك نضيف إليه البطاطس ونتركه على النار لمدة نصف ساعة. وفى هذة الأثناء نقوم بتحضير عجينة الشعير نقوم بإحضار وعاء كبير، نضع به الشعير ونقوم بإضافة الماء إليه ببطء ثم نقوم بعجنه حتى تتكون لدينا عجينة ذات قوام طري ومتماسك. ثم نقسم العجين إلى ثلاث أقسام ونشكل كل قسم على شكل قرص أو كرة وعلى نار متوسطة نضع 2 كوب من الماء فى إناء ونتركه حتى يغلي. ونضيف إليه أقراص العجين السابق في الماء المغلي ونتركه فى الماء المغلى لمدة من ربع الساعة الى نصف ساعة ثم نقوم بتصفية عجين الشعير من الماء ثم نضع عجين الشعير في وعاء كبير ونقوم بعجنها وهى ساخنة، حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نضع عجينة الشعير في طبق تقديم كبير ثم نضع فوقه اللحم والبطاطس والمرقة ونضيف له البيض المسلوق وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة الطريقة السرية لعمل البازين الليبي بكل سهولة - ثقفني

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