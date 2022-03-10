عاجل:- اعلان أسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 الجديدة من ارامكو اليوم 10/3/2022 لمتابعُة سعر بنزين 91 و95

عاجل:- اعلان أسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 الجديدة من ارامكو اليوم 10/3/2022، حيث ارتفعت بشكل مؤخر اسعار البنزين عالمياً الامر الذي ترتب عليه ترقب كبير حول التحديث الجديد المقرر على ان يتم الاعلان عنه من قبل شركة أرامكو على نحو نستعرض نوافيكم به على رأس مدار الساعة من قبل موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

عاجل:- اعلان أسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022

تدور الترقب من قبل الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية حول الاعلان الرسمي المقرر على ان يتم من خلاله الاعلان عن تحديثات شركة ارامكو حول أسعار البنزين ومواد البترول والطاقة اليوم الموافق ميلادياً 10 مارس 2022، حيث من المتوقع ان تشهد اسعار البنزين والمواد البترولية زيادة مرتقبة فى شتى المحطات الموجودة على مستوى المملكة العربية السعودية جراء الصراعات التي نشبت ما بين أوكرانيا وروسيا والتي أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية عالمية ليس فقط فى المملكة العربية السعودية، لذا من المقرر على ان يتم الاعلان عن اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم العاشر من شهر مارس لعام 2022، بعد اخر تحديث صادر من قبل الحكومة السعودية فى شهر فبراير الماضي، بعدما ان قررت الحكومة السعودية على تثبيت الاسعار وعدم تغييرها، الا ان من المتوقع ان يحدث تغيرياً جديداً فى أسعار البنزين جراء الأحداث السياسية الجارية فى العالم.

احدث اسعار البنزين فى السعودية

نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع الأخبار والتفاصيل الجديدة الواردة حيال أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث قد جاءت آخر تحديثات البنزين بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:-

سعر لتر بنزين 91 : 1.81 ريال سعودي .

سعر لتر البنزين 95 : 1.94 ريال سعودي .

قيمة سعر لتر الديزل : 0.52 ريال سعودي .

سعر لتر الغاز الطبيعي: 0.75 ريال سعودي.

على ان يتم عقد اليوم مؤتمر صحفي من قبل شركة أرامكو من المقرر من خلاله ان يتم الاعلان عن اجدد اسعار البنزين والمواد البترولية داخل المملكة العربية السعودية، على ان نتابع ونستعرض على مدار الساعة جميع التفاصيل الواردة حيال نتائج هذا المؤتمر.