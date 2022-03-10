نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل جراند ثيفت اوتو فايس سيتي GTA Vice City 2022 للموبيل في المقال التالي

بدأت لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي في التداول كإحدى ألعاب بلاي ستيشن PS2 فقط، وعندما لاقت اللعبة رواجاً صدرت منها النسخ المناسبة لأجهزة الكمبيوتر والإكس بوكس. وفي عيد ميلادها العاشر قامت شركة Rockstar Games المطورة والمنتجة للعبة بتطوير نسخ اللعبة لتصلح للعب على الجوالات والأجهزة اللوحية والتابلت. اللعبة متاحة الآن لأجهزة سامسونج جالاكسي نوت بأنواعها و سامسونج جالاكسي Nexus بأنواعها وسلاسل سامسونج جالاكسي S و R و أيفون بأنواعه. اللعبة متاحة أيضاً لهواتف موتورولا و HTC و سوني. أما عن التابلت فهي متاحة لأجهزة Acer و Asus وسامسونج جالاكسي تاب و نوت بأنواعها وماك بوك وآيباد وكذلك تابلت توشيبا وغيرها. وأخيراً، أجهزة ألعاب الفيديو بلاي ستيشن و إكس بوكس وكمبيوتر الاستخدام الشخصي. مواصفات لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي: مساحة التطبيق 1.5 جيجا بايت.

الإصدار الحالي هو 1.09 للأندرويد 1.8 للأبل IOS.

يحتاج التطبيق إلى إصدار 7.0 أو أحدث للأندرويد.

يحتاج التطبيق إلى إصدار 8.0 أو أحدث للIOS.

لجهاز Mac OS لابد من إصدار 11.0 أو أحدث مع شريحة apple M1.

كذلك يجب توفر مساحة تخزين علي جهازك لا تقل عن 2 جيجا بايت لكبر حجم اللعبة نسبيا.

الذاكرة العشوائية الرامات يجب أن تكون 3 جيجا بايت أو اعلي لضمان عدم حدوث لأج أثناء اللعب.

يجب أ، يكون معالج الرسومات رباعي النواة أو أعلي بسبب جودة الجرافيك والرسومات الخاصة باللعبة.

التصنيف العمري للعبة هو 17+، حيث انها تحتوى على مشاهد قتل وسرقة وعنف وألفاظ نابية.

اللعبة متاحة باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية وأخيراً اليابانية.

اللعبة ليست مجانية، إنما تتكلف ما يقرب من 5$ أي تقريباً 20 ريال سعودي. طريقة تحميل Grand Theft Auto Vice City تأكد من أتصال هاتفك بشبكة الانترنت سواء عن طريق الواي فاي أو شبكة البيانات.

ثم الدخول إلي متجر التطبيقات وكتابة Grand Theft Auto Vice City في صندوق البحث.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بحوار اللعبة وإتمام عملية الدفع.

بعد التثبيت نقوم بفتح اللعبة وإنشاء بروفايل اللاعب والربط بحساب الفيس بوك لبداية اللعب. عمر شويل - جدة طريقة تحميل جراند ثيفت اوتو فايس سيتي GTA Vice City 2022 للموبيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل جراند ثيفت اوتو فايس سيتي GTA Vice City 2022 للموبيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.