لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي جميع الجامعات العراقية PDF نوافيكم بها الآن حيث من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث نتابع ونستعرض جميع التفاصيل المطروحة حول تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بعدما ان فتحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية التقديم على طلبات القبول الموازي لتنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من الإعلان عن نتائج تلك الطلبات على نحو نستعرضه ونتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بواسطة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بشكل وبصورة مؤخرة اشارت وزارة التربية والتعليم على إعلان تلك النتائج بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة الأقسام التي جاءت أمام الطلاب سواء على مستوى كلية الطب وكلية العلوم وكلية طب الاسنان او باقي التخصصات التي جاءت امام الطلاب، على ان يتابع عشرات الآلاف من الطلاب جميع الخطوات التي بامكانكم الاعتماد عليها لأجل الحصول على تلك النتائج عبر شبكات الانترنت على نحو نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم من المنزل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني ومتابعة الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اختيار أيقونة تسجيل بيانات الطلاب والبدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور نتائج القبول الموازي معلنة امامكم، مع العلم على ان بامكان الطلاب الآن مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالحصول على تلك النتائج بابسط واسهل شكل ممكن، حيث نتابع من خلال موقعكم ثقفني نيوز جميع الخدمات التعليمية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم على موقع الوزارة الرسمي