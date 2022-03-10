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كباب الحلة المطاعم من الأكلات المشهورة والمعروفة بطعم الشهي اللذيذ، وتتميز بمذاق وطعم لا يقاوم بصوص البني وهي عبارة عن قطع لحم مكعبات صغيرة ويتم طهي بالسمن مع إضافة البصل والثوم والبهارات، وتقدم في العزائم والمناسبات والأفراح وخاصة في شهر رمضان المبارك على مائدة الأفطار، ومن الأكلات السهلة والسريعة ويمكنك تحضيرها بكل سهولة ويسر لأسرتك على المائدة الطعام، وإليكم أسرار وتكات في طريقة عمل كباب الحلة المطاعم بطعم لا يقاوم شهي ولذيذ أسرار وتكات في طريقة عمل كباب الحلة المطاعم بطعم شهي المكونات كيلو من اللحمة مقطع قطع

4 عدد بصل مفروم ناعم

فصين من الثوم المفروم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة من الزبدة أو السمنة

بقدونس مفروم للتزين طريقة تحضير كباب الحلة المطاعم نقوم بغسل اللحمة أولاً جيداً ونضعها على جانب ثم نحضر وعاء ونضع ملعقة السمنة على النار حتي تسخن، ثم نضع اللحمة ونقلب باستمرار حتي تتحمر وتتشوح نضيف الثوم والبصل ونقلب المكونات جيداً، ونضع التوابل الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب المكونات بعد ذلك نضيف كوب واحد من الماء وتترك على نار متوسطة لمدة ساعة حتي تنضج ونراعي التقليب بعد ذلك نقلب كل عشر دقايق مع إضافة كوب من الماء حتي تصبح ناضجا وتقدم في طبق التقديم وتزين بالبقدونس مع طبق الأرز الأبيض على المائدة طريقة أخري لكباب الحلة باللحمة الضاني المكونات كيلو واحد من اللحمة الضاني

عدد 4 بصل متوسطة

فصين من الثوم المفروم

واحد من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات

ملعقة كبيرة من السمنة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة

ملعقة صغيرة من الملح طريقة تحضير كباب الحلة نقوم بتقطيع اللحمة إلى قطع مكعبات صغيرة وتغسل جيداً بالماء نضع البصل والثوم والفلفل الأخضر ونقلب المكونات ونضعها على النار مع إضافة ملعقة السمنة نقوم بالتقليب من حين لأخر مع إضافة كوب من الماء نضيف التوابل الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب المكونات مع إضافة كوب من الماء تترك على النار متوسطة حتي تنضج وتقلب من حين لأخر يقدم كباب الحلة في طبق التقديم وبالهنا والشفاء عمر شويل - جدة أسرار وتكات في طريقة عمل كباب الحلة المطاعم بطعم لا يقاوم شهي ولذيذ - ثقفني

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