نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي نتائج الطلاب 1443 الفصل الدراسي الثاني schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي نتائج الطلاب 1443، أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر مدرستي وموقع نظام نول للنتائج الطلاب 1443 اليوم الخميس العاشر من شهر مارس 2022، ومع بداية نشر النتائج عرف موقع نور ضغط رهيب ما تسبب في حصول خلل فني في الموقع لذلك ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي التعليمية وتطبيق توكلنا، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على كافة الطرق التي يمكن من خلالها الاطلاع على نتيجة الطالب من قبل ولي الأمر بشكل إلكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل إلى المدارس فتابعون للنهاية من أجل معرفة ذلك.

منصة مدرستي نتائج الطلاب 1443

بعد أن حدث خلل فني على مستوى موقع نظام نور للنتائج يستطيع كافة الطلاب وأوليائهم الاستعلام عن نتائج الطلاب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2021-2022 ولكافة المستويات التعليمية ابتدائي متوسط وثانوي عبر رابط الدخول على مدرستي https://schools.madrasati.sa/ واتباع جميع الخطوات التي حددتها وزارة التعليم السعودية في وقت سابق

الدخول على منصة مدرتي التعليمية

تسجيل الدخول بحساب الطالب

النقر على صفحة إشعارات الفصل الدراسي الثاني

ثم النقر على ملفات pdf وتحميل الملف الذي يتضمن نتائج الطلاب

في الأخير طباعة الشهادة التي تتوفر على كافة تفاصيل نتيجة الطالب

نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1443 عبر الموقع الرسمي لنظام نور حساب ولي الأمر او الطالب https://noor.moe.gov.sa/ باتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على موقع نظام نور للنتائج

ثم إدخال رقم الهوية الخاصة بك وكلمة السر

استخدام حساب ولي الامر او الطالب.

كتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار الصف الدراسي الخاص بالطلاب

الضغط مباشرة على عبارة بحث.

سوف تتوجه لصفحة معلومات الطالب

ثم النقر على خدمة إشعار نتيجة الطالب

سوف تظهر لك نتيجة الطالب لفصل الثاني المراد الاستعلام عنه بكامل التفاصيل ويمكن طباعتها.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي التعليمية، كما يمكن كذلك الحصول على نتائج الطلاب 1443 بكل سهولة من خلال تطبيق توكلنا وكل من يرغب في ذلك ما عليه سوى الاطلاع على الفيديو أعلاه.