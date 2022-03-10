بوتين: روسيا ستخرج أقوى من الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا ستخرج في نهاية المطاف من الأزمة الأوكرانية أقوى وأكثر استقلالية بعد التغلب على الصعوبات الناجمة عما وصفه بالعقوبات الغربية غير المشروعة.

وأضاف بوتين أنه لم يكن هناك بديل لما تسميه روسيا “العملية العسكرية الخاصة” التي بدأتها الشهر الماضي في أوكرانيا وأن روسيا ليست الدولة التي يمكنها قبول المساس بسيادتها من أجل مكاسب اقتصادية قصيرة المدى.

وتابع قائلا في اجتماع للحكومة الروسية “هذه العقوبات كانت ستفرض على أي حال…هناك بعض المشاكل والصعوبات لكننا تغلبنا عليها في الماضي وسنتغلب عليها”.

وأكد بوتين إن أسعار الغذاء العالمية سترتفع أكثر إذا كثفت الدول الغربية الضغوط الاقتصادية على روسيا، المنتج العالمي الرئيسي للأسمدة.

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في اجتماع حكومي ترأسه بوتين إن الأمن الغذائي الروسي مضمون وإن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية لأسواق الزراعة العالمية.