وزير المالية الروسى يكشف خطة بلاده لمواجهة العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وأضاف سيلوانوف، خلال ترؤسه اجتماع للحكومة الروسية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، أن هناك سلسلة إجراءات لتخفيف أثر العقوبات الغربية، موضحًا أنه " سنسعى لإيجاد حلول للضغوط التى تواجه السوق بشأن العملة الصعبة".
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على الحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم، مضيفًا : "سنؤدى سداد ديوننا الخارجية بواسطة الروبل".
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