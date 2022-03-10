وزير المالية الروسى يكشف خطة بلاده لمواجهة العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وأضاف سيلوانوف، خلال ترؤسه اجتماع للحكومة الروسية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، أن هناك سلسلة إجراءات لتخفيف أثر العقوبات الغربية، موضحًا أنه " سنسعى لإيجاد حلول للضغوط التى تواجه السوق بشأن العملة الصعبة".

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على الحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم، مضيفًا : "سنؤدى سداد ديوننا الخارجية بواسطة الروبل".