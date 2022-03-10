عاجل.. بوتين: روسيا لم تتسبب فى ارتفاع الأسعار بل السياسات الغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح بوتين، خلال رئاسته اجتماع الحكومة الروسية اليوم الخميس، أن "الغرب يشن حربًا اقتصادية على روسيا وسنتجاوز تداعياتها"، مطالبًا الحكومة بمنع أى نقص فى السلع الغذائية.
وأكد بوتين، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز ليس بسبب روسيا وإنما بسبب سياسات الغرب، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تلجأ الآن إلى فنزويلا وإيران من أجل مواجهة أزمة أسعار النفط والغاز.
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