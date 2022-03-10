وزير خارجية مولدوفا يحذر من مخاطر الأزمة الروسية الأوكرانية على بلاده

جدة - نرمين السيد - وقال بوبيسكو - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "نحن الجار الأكثر هشاشة لأوكرانيا ووضعنا معقد".

وأضاف أن "300 ألف شخص دخلوا الآن مولدوفا منذ بداية الحرب قبل إسبوعين، كل لاجئ يتكلف 25 دولارا فى اليوم تغطى الدولة المولدوفية ثلثها ويتم تغطية باقى التمويل من قبل مجموعة من الدول الصديقة والمنظمات الإنسانية".

وفى السياق، قالت وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس، اليوم الخميس، إن إستونيا لن تصدر تأشيرات سياحية للمواطنين الروس الذين يتطلعون لدخول البلاد طوال فترة الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا.

وأضافت ليميتس - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - "لم تعد إستونيا تصدر تأشيرات جديدة من فئتى "سى" و"دى" (سياحية) للمواطنين الروس.. إن الحظر سيستمر طالما استمرت روسيا فى شن حرب ضد أوكرانيا".

وأوضحت "نحن نعمل بنشاط لضمان أن تكون تدابير الردع لدينا فى هذه المنطقة أقوى مما كانت عليه، لأن الوضع فى أوروبا والأمن قد تغير بشكل كبير وربما لن يعود أبدا إلى 23 فبراير".

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء استثناءات للأشخاص الذين لديهم أسر فى إستونيا ولأسباب إنسانية أو طبية.

يذكر أن عددا كبيرا من المواطنين الروس قد دخلوا إستونيا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.. ووفقا لوزارة الخارجية وحرس الحدود الإستونية، عبر أكثر من 12000 مواطن روسى الحدود البرية مع إستونيا فى الإسبوعين الماضيين، وهو ما يزيد بمقدار 2200 شخص عن المتوسط ​​خلال تلك الفترة قبل الأزمة.

من ناحية أخرى، دعا السفير الأوكرانى فى برلين أندريه ميلنيك ألمانيا إلى بدء جسر جوى لدعم بلاده قالئلا: "نحتاج إلى ممر إمداد إلى أوكرانيا لتزويد الناس بالأدوية والغذاء".

وأشار ميلنيك - فى كلمة أمام مجلس النواب الألمانى - إلى المساعدة التى قدمها الحلفاء الغربيون لبرلين بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا: "لقد تعلمنا جميعًا فى كتب تاريخنا مدى شجاعة هذه المدينة عندما فرض السوفييت الحصار".

وقال ميلنيك: "اليوم، يشعر الكثير من الأوكرانيين بنفس الشعور الذى شعر به الألمان فى ذلك الوقت. نطالب ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا".